MS v hokeji 2027 chcú organizovať tri krajiny, jedna z nich ešte nikdy neuspela

Šampionát bude aj v Česku

Nóri ponúkajú Oslo a Trondheim

26.9.2022 (Webnoviny.sk) - O organizáciu elitnej kategórie hokejových majstrovstiev sveta v roku 2027 sa uchádzajú Nemecko, Kazachstan a Nórsko. Do uvedeného termínu sú už svetové šampionáty rozdelené.V jari 2023 budú jednotlivé výbery bojovať o medaily vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige, o rok neskôr bude svetovú elitu hostiť Česko (Praha a Ostrava), v roku 2025 Švédsko s Dánskom (Štokholm a Herning) a v roku 2026 Švajčiarsko (Zürich a Fribourg).Spomedzi tria kandidátov na organizáciu MS 2027 sa zatiaľ naposledy konal svetový šampionát v Nemecku, v roku 2017 Kolín nad Rýnom hostil súboje spolu s francúzskym Parížom. V Nórsku sa doteraz konali MS naposledy v roku 1999, hostili ich mestá Lillehammer, Oslo a Hamar.Kazachstan sa v minulosti už uchádzal o organizácie svetového šampionátu, no neuspel ani raz. Informuje o tom web insidethegames.biz.Nemci zatiaľ neinformovali, ktoré ich mestá majú záujem hostiť MS 2027. Nóri ponúkajú Oslo (14-tisícová Telenor Arena) a Trondheim (8-tisícová hala Trondheim Spektrum). Ak by uspel Kazachstan, súboje by sa konali v mestách Astana a Almaty v arénach s kapacitami 11 400 resp. 12 500 miest.Nórsko v minulosti hostilo dvakrát ZOH (Oslo 1952 a Lillehammer 1994), v Nemecku sa pod piatimi kruhmi bojovalo v Garmisch-Partenkirchene 1936. Kazachstan bojoval o pridelenie ZOH 2022, no neuspel v boji s čínskym Pekingom.Organizátora MS 2027 vyberú pravdepodobne počas najbližšieho svetového šampionátu na Kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v Tampere. Ešte predtým si predstavitelia federácie pozrú prezentácie uchádzačov a absolvujú kontrolné cesty do uvedených krajín.