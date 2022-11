Halák tvrdí, že hlasovanie v OĽaNO je slobodné a vylúčil aj spoluprácu s Tarabom či Kuffovcami

3.11.2022 (Webnoviny.sk) - V hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) je hlasovanie založené na slobodnom princípe. V diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní to povedal poslanec Národnej rady (NR) za OĽaNO Róbert Halák „Keď sa pozrieme na jednotlivé hlasovania, nie sú všetky jednotné. Pred každou schôdzou máme v parlamente stretnutie a sedíme nad každou jednou predloženou novelou," uviedol poslanec. Halák tvrdí, že veľakrát sa stane, že počas stretnutia niektorí poslanci nechcú zahlasovať za niektorý z návrhov.„Keď takáto situácia nastane, zákon začneme hlbšie rozoberať s predkladateľom a vzniká ďalšie rokovanie. Následne sa poslanec rozhodne, či zahlasuje alebo nie," vysvetlil Halák.Poslanec Halák v relácii vylúčil spoluprácu s poslancami, ktorí do parlamentu kandidovali na kandidátke strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (Kotlebovci-ĽSNS) , Tomášom Tarabom, Štefanom Kuffom Filipom Kuffom (všetci Život-NS). Reagoval tak na otázku moderátora Nora Dolinského, či sa OĽaNO bude pri hlasovaní na nich spoliehať.„Za občiansko-demokratickú platformu sme verejne vyjadrili svoj názor, v ktorom sme vylúčili spoluprácu s nedemokratickými stranami," uviedol.