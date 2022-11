Mesežnikov: Neúspech OĽaNO sa do spojených volieb premietol z vysokej politiky, pohoreli však aj ďalší

Nepohoreli len oni

Krátko, no intenzívne

Dôležitá je osobnosť

Svoj post obhájili

3.11.2022 (Webnoviny.sk) - Mobilizačné schopnosti hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) mohol spôsobiť fakt, že hnutie nie je stranou, nemá štruktúry.Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mesežnikov Inštitútu pre verejné otázky (IVO). Neúspech OĽaNO sa do spojených volieb podľa politológa premietol z vysokej politiky.„Hnutie sa v parlamente zviditeľňovalo účasťou na vnútrokoaličných rôznych konfliktoch. Nepohoreli iba oni, ale aj zopár ďalších poslancov z opozície, ktorí sa po voľbách nedostali na pozície, na ktoré kandidovali," uviedol Mesežnikov.Poslanec Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽaNO a kandidát na župana Nitrianskeho kraja Lukáš Kyselica je taktiež presvedčený, že vrcholová politika sa v kraji premietla aj do výsledkov v župných voľbách.„Na rozdiel od minulých vlád pomáhame, ako sa dá, ale v krízových časoch má veľa ľudí tendenciu dôverovať populizmu," povedal Kyselica pre agentúru SITA.Poslanec ďalej uviedol, že jeho kampaň bola veľmi krátka, no o to intenzívnejšia.„Žiaľ, robil som ju po víkendoch, nakoľko bolo neustále zasadnutie NR SR alebo parlamentných výborov," zhodnotil poslanec svoj neúspech v spojených voľbách.Kyselica doplnil, že niektorí kandidáti mali kampaň viac ako rok, no on sa rozhodol kandidovať až v posledný možný deň.„Ďakujem za každý hlas. Výsledok volieb beriem s pokorou, gratulujem víťazovi a želám si, aby pre občanov kraja prinášal výsledky," uviedol. V závere dodal, že ho milo prekvapila mobilizácia maďarského voliča.Podľa Mesežnikova je pozícia župana oveľa silnejšia, pretože predsedovia samosprávnych krajov sú viditeľní. Opätovne zvolenú županku Žilinského kraja Eriku Jurinovú (OĽaNO) podporovali širšie koalície, čo môže byť podľa politológa jeden z úspechov. Oveľa viditeľnejším dôvodom je podľa Mesežnikova osobnosť jednotlivých kandidátov.„Myslím si, že stranícka alebo politická príslušnosť zohrávala menšiu úlohu. V popredí boli skôr osobnostné charakteristiky či skúsenosti," uviedol Mesežnikov.Erika Jurinová a opätovne zvolený predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič (OĽaNO) mali podľa sociológa Václava Hřícha výhodu uspieť preto, lebo svoj post obhajovali.„Zjavne sú s nimi voliči spokojní. Pre Viskupiča a Jurinovú bolo najdôležitejšie, že sa im podarilo vyrovnať sa s nálepkou OĽaNO, ktoré je momentálne nepopulárne," povedal Hřích pre agentúru SITA.Dodal, že hnutie nezavrhli, kandidovali za nich a taktiež ich mali na billboardoch.„Okrem hnutia mali za sebou aj veľa iných strán, ktoré ich podporovali, a to voličom signalizovalo, že celonárodný konflikt medzi stranami sa neprenáša do regiónu," vysvetlil Hřích.