Halás: Na skládke v Podunajských Biskupiciach končil aj odpad OLO

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) – V prípade rozsiahlej nelegálnej skládky odpadu v bratislavských Podunajských Biskupiciach sú podľa kandidáta na starostu tejto mestskej časti Martina Halása vážne podozrenia, že na nej mohol skončiť aj odpad mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Vyhlásil to na stredajšej tlačovej konferencii. Jasné dôkazy, ktoré by to potvrdzovali, však neposkytol.povedal Halás. Zároveň však priznal, že nechce vyhlasovať nepodložené podozrenia.podotkol. Halás spolu s občianskym združením Zdravá Bratislava, ktorého je členom, podali vo veci nelegálnej skládky v auguste trestné oznámenie pre nekonanie orgánov štátnej správy a pre možné ohrozenie zdroja pitnej vody.Firma OLO mala podľa kandidáta od roku 2016 zmluvu so spoločnosťou Vassal EKO, ktorá je práve s nelegálnou skládkou odpadu v Podunajských Biskupiciach spájaná. V tesnej blízkosti tejto skládky má totiž Vassal EKO svoj areál. V ňom realizuje dotrieďovanie papiera a plastov pre mestskú firmu OLO, keďže doteraz nemá povolenie spustiť svoju novú automatizovanú separačnú linku, ktorú postavila v priestoroch dotrieďovacieho závodu OLO.Vozidlá OLO sa podľa Halása aj v týchto dňoch pohybujú okolo areálu Vassal EKO, blízko nelegálnej skládky.podotkol kandidát na starostu. Otázne podľa neho je, ako nakladá OLO so separovaným odpadom a kde takýto odpad spolu s komunálnym končí.pýta sa Halás. OLO podľa neho odmieta zodpovedať na tieto i ďalšie otázky.Generálny riaditeľ OLO Branislav Cimerman v minulosti deklaroval, že komunálny odpad OLO nekončí na nelegálnej skládke. Odvoláva sa aj na systém GPS, ktorý zaznamenáva, kde vozidlá s odpadom jazdia.skonštatoval.Vassal EKO odmieta akúkoľvek súvislosť jej podnikania s touto skládkou s tým, že táto environmentálna záťaž v ich susedstve tam bola skôr, ako vznikla ich firma. Okresný úrad Bratislava však tvrdí, že skládka vznikla až po začatí činnosti Vassal EKO v danej lokalite.