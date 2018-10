Klub 500 nesúhlasí s návrhom na osobitný odvod pre reťazce

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 10. októbra (TASR) - Nový odvod pre obchodné reťazce vo výške 2,5 % z obratu zaplatia slovenskí potravinári, poľnohospodári a zákazníci. Myslia si to predstavitelia Klubu 500, ktorí zásadne nesúhlasia s takýmto návrhom a žiadajú ho stiahnuť.opísal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.Návrh zákona, ktorým sa má zaviesť odvod pre obchodné reťazce, pripravili poslanci vládnej SNS. Podľa Klubu 500 si predkladatelia od návrhu sľubujú vyzbierať 150 miliónov eur ročne, ktorými chcú financovať nový marketingový fond. S týmto príjmom počíta aj návrh štátneho rozpočtu na budúci rok.Pri pohľade na hospodárenie 40 najväčších subjektov v sektore obchodných reťazcov za rok 2017, by však podľa Klubu 500, ak by teoreticky mali v tomto roku odvod zaplatiť, v strate nezostali len štyri subjekty.doplnil Gregor.Klub 500 združuje spoločnosti zamestnávajúce viac ako 500 zamestnancov a patria medzi ne aj poľnohospodárske a potravinárske podniky. Zaoberá sa tak aj témou podpory domáceho poľnohospodárstva, ktorá je vo svete bežná a jej zavedenie Klub 500 podporuje.apeloval Gregor.Odvod v tejto forme je tak podľa združenia len ďalšie zvyšovanie už aj tak vysokého daňovo-odvodového zaťaženia. Klub zároveň pripomína, že zákon sa predkladá ako poslanecký návrh bez pripomienkového konania.zdôraznilo združenie.Klub 500 tak vyjadril zásadný nesúhlas s návrhom zákona, žiada ho stiahnuť z programu rokovania a začať odbornú diskusiu o zavedení skutočnej a účinnej formy podpory slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.Zákon o osobitnom odvode pre obchodné reťazce vo výške 2,5 % z čistého obratu navrhujú poslanci koaličnej SNS. Národná rada SR by sa návrhom mala zaoberať v októbri, platiť by mal od budúceho roka.Podľa predkladateľov by mal zabezpečiť finančné prostriedky pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov.Odvod sa má týkať tých obchodných reťazcov, ktoré majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi tiež musí pochádzať minimálne desať percent ich obratu. Obchodný reťazec odvod nebude platiť, ak jeho výška za tri mesiace nepresiahne sumu 5000 eur.