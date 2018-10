Halepová je na čele rebríčka WTA, Cibulková sa posunula na 28. miesto

Rumunská tenistka Simona Halepová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rebríček WTA k 8. októbru:

1. (1.) Simona Halepová (Rum.) 7421 b., 2. (2.) Caroline Wozniacka (Dán.) 6490, 3. (3.) Angelique Kerberová (Nem.) 5400, 4. (6.) Naomi Osakaová (Jap.) 4770, 5. (5.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4350, 6. (7.) Karolína Plíšková (ČR) 4345, 7. (4.) Petra Kvitová (ČR) 4255, 8. (9.) Sloane Stephensová (USA) 4022, 9. (10.) Julia Görgesová (Nem.) 3785, 10. (11.) Kiki Bertensová (Hol.) 3740 ... 28. (30.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1850, 39. (35.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 1365, 57. (58.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 1010, 70. (74.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 832

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. októbra (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová zostala na čele svetového rebríčka WTA pred víťazkou turnaja v Pekingu Dánkou Caroline Wozniackou, tretia je Nemka Angelique Kerberová.Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková sa vďaka účasti vo štvrťfinále v Pekingu posunula o dve miesta vyššie a je 28. Magdaléna Rybáriková je 39., Viktória Kužmová 57. a Anna Karolína Schmiedlová 70.O dve miesta si polepšila šampiónka US Open Japonka Naomi Osaková, ktorá je štvrtá, Češka Petra Kvitová spadla o tri priečky na siedmu pozíciu. Z elitnej desiatky vypadla Francúzka Caroline Garciová, do nej sa naopak prvýkrát v kariére dostala Holanďanka Kiki Bertensová.