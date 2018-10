PSG prekonal 82 rokov starý rekord, Mbappe predviedol gólovú smršť

Hráč PSG Kylian Mbappe (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi Neymarom (druhý sprava), Marquinhosom (vľavo) a Angelom Di Mariom (vpravo) piaty gól do bránky Lyonu vo futbalovom zápase francúzskej ligy Paríž SG - Olympique Lyon v Paríži 7. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 8. októbra (TASR) - Futbalisti Paríža SG v nedeľňajšom šlágri 9. kola francúzskej Ligue 1 deklasovali Olympique Lyon 5:0. Kylian Mbappe zaznamenal štyri góly v rozpätí 61.-74. minúty, v prvom polčase otvoril skóre z jedenástky Neymar.Medzitým v 32. minúte dostal červenú kartu domáci stopér Presnel Kimpembe za nebezpečný zákrok v strede ihriska, krátko pred odchodom do šatní sily na trávniku vyrovnalo vylúčenie Lyončana Lucasa Tousarta.Parížania si hrajú vlastnú súťaž. V doterajšom priebehu Ligue 1 nestratil obhajca titulu ani bod a upevnil si prvé miesto v tabuľke s impozantným skóre 32:6. Druhý OSC Lille v kádri so slovenským brankárom Adamom Jakubechom stráca osem bodov, tretie Marseille jedenásť a Lyon je už v trinásťbodovom závese.Deviatym víťazstvom v úvode sezóny zároveň vytvoril PSG nový francúzsky rekord. Predošlý zápis patril Olympique Lillois, ktorý v roku 1936 zvíťazil v úvodných ôsmich ligových zápasoch sezóny.Devätnásťročný Mbappe najskôr v 9. minúte vybojoval pre svoj tím jedenástku, ozajstné galapredstavenie si však pre vypredaný Park princov "nechal" po zmene strán. Súpera knokautoval štyrmi gólmi v priebehu trinásť a pol minúty.nezaprel v sebe maximalistu hrdina zápasu v rozhovore pre Canal+.uviedol Mbappe, ktorý prišiel do PSG v lete minulého roka z AS Monaco a už v mladom veku sa vyprofiloval na ťažko nahraditeľnú súčasť jeho ofenzívy.V novej sezóne Ligue 1 nastrieľal osem gólov, na ktoré potreboval len päť zápasov. Na rovnakej méte je aj jeho spoluhráč Neymar.Kormidelník PSG Thomas Tuchel sa rozplýval nad hrou svojho tímu.Hostia odišli z Paríža s nádielkou, hoci v držaní lopty a celkovom počte streleckých pokusov boli lepší.bilancoval kormidelník OL Bruno Genesio.Po reprezentačnej prestávke vyplnenej prípravnými zápasmi a ďalšími kolami Ligy národov nastúpia Parížania v sobotu 20. októbra opäť pred svojimi priaznivcami proti 10. tímu tabuľky Amiens.