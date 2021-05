Hamáček považuje článok o výbuchu vo Vrběticiach za očierňovanie, vysúdiť chce milióny českých korún

Vysúdené peniaze chce darovať

Žiadajú ministrovu rezignáciu

Klamstvo o plánovanej ceste

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Český minister vnútra Jan Hamáček podá trestné oznámenie na novinárov Janka Kroupu a Kristýnu Cirokovú. Zároveň chce od vydavateľa Seznamu Iva Lukačoviča vysúdiť odškodné desať miliónov korún. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz. „Je treba ukončiť tú nezmyselnú kauzu," skonštatoval Hamáček na mimoriadnom brífingu v Poslaneckej snemovni, počas ktorého neboli povolené žiadne otázky.Český portál Seznam zprávy v utorok zverejnil článok postavený na tvrdeniach nemenovaných zdrojov, podľa ktorých chcel vicepremiér ututlať škandál okolo výbuchu vo Vrběticiach. To mal byť údajne aj skutočný dôvod jeho plánovanej cesty do Moskvy, kde chcel vraj výmenou za to pre Česko získať milión dávok vakcíny Sputnik V. Autori textu sa odvolávajú na informácie účastníkov rokovania s Hamáčkom na ministerstve vnútra 15. apríla.Hamáček to už v utorok označil za špekulácie a klamstvá. „Ten článok ma šokoval, obsahuje množstvo špekulácií a lží,“ uviedol. V stredu ďalej povedal, že nikto z účastníkov schôdzky konštrukciu o pripravovanom výmennom obchode v Moskve nepotvrdil.„Urobím všetko, aby som očistil svoje meno," doplnil Hamáček. Oznámil tiež, že bude požadovať ospravedlnenie od šéfov strán koalície Spolu Petra Fialu z ODS, Mariana Jurečku z KDU-ČSL a Markéty Pekarovej Adamovej z TOP 09.Chce, aby polícia preverila, či zo strany novinárov neboli spáchané trestné činy ohovárania, šírenia poplašnej správy a poškodenia cudzích práv. V civilnej žalobe sa chce domáhať odškodnenia od Seznamu. „Desať miliónov, pokiaľ so žalobou uspejem, si nenechám, ale poukážem ich nadácii policajtov a hasičov, ktorá sa stará o pozostalých po tých, ktorí zahynuli pri výkone služby," vyjadril sa minister vnútra.Novinári sa útoku vysokopostaveného politika bránia. „My sme, samozrejme, pripravení potvrdiť, že informácie, ktoré sme napísali, sú informácie pravdivé. My len dôsledne chránime svoje zdroje," reagoval Kroupa v rozhovore pro Českú televíziu.„Vyjadrenia väčšiny účastníkov Jan Hamáček interpretuje inak, ako v skutočnosti sú. My nikdy nepracujeme len s jedným zdrojom, vieme, čo tí ľudia povedali, že sa tam odohralo. Všimnite si, že vyjadrenia účastníkov schôdzky sú veľmi všeobecné, nepopisujú, čo sa tam odohralo. Tú možnosť popísať ich mali včera v Poslaneckej snemovni a poslanci ich nenechali prehovoriť," dodal.Podobne za Seznam zprávy reagoval i Jiří Kubík. „Seznam zprávy sú pripravené pravdivosť svojich zistení dokázať v prípadnom súdnom konaní. Reakcia Jana Hamáčka prichádza vo chvíli, keď ešte na uzavretom rokovaní Snemovne nevystúpili kľúčoví aktéri schôdzky na ministerstve vnútra z 15. 4. Ich verejné vyjadrenia naše informácie nevyvrátili," napísal na Twitteri Kubík.Niektorí opoziční politici začali hneď v utorok žiadať ministrovu rezignáciu a kauzou sa na uzavretom rokovaní začala zaoberať aj Snemovňa. Prizvali naň i šéfov tajných služieb, no tí nakoniec ani nevystúpili. Najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman po rokovaní povedal, že sa hanbil za to, ako rokovanie poslancov vyzeralo. Snemovňa by mala o kauze znovu rokovať v stredu, pravdepodobne večer.ČSSD pred schôdzou Snemovne rozdala novinárom leták nazvaný Barometr dôveryhodnosti novinára Janka Kroupu, autora článku o Hamáčkových údajných plánoch v Moskve. Podpredseda strany Roman Onderka tiež skonštatoval, že Hamáček podľa poslaneckého klubu ČSSD vo vrbětickej kauze konal v prospech krajiny a občanov Českej republiky. Svojho predsedu sa zastali aj ďalší členovia ČSSD.Podľa portálu Seznam zprávy čelí Hamáček podozreniu, že klamal o účele plánovanej cesty do Moskvy, ktorú vysvetľoval ako politickú kamufláž pred oznámením, že za výbuchy vo Vrběticiach môže ruská rozviedka.Hamáček, ktorý v tom čase po odvolaní Tomáša Petříčka prevzal aj ministerstvo zahraničných vecí, tiež údajne chcel, aby sa v Prahe uskutočnil vrcholný politický samit amerického prezidenta Joea Bidena s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Aj to malo byť podľa zdrojov Seznam zprávy súčasťou vrbětického obchodu.