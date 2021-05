Slovensko čaká ďalšie uvoľňovanie opatrení, epidemická situácia sa zlepšuje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Pozitívny trend vývoja pandémie na Slovensku pokračuje. Denný priemer pozitívne testovaných sa dostal pod tisíc prípadov denne, v počte hospitalizovaných nastal oproti predchádzajúcemu týždňu pokles o takmer 20 %. Na tlačovej konferencii k aktuálnej epidemickej situácii o tom informoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík.Ako uviedol, vďaka zlepšujúcej sa situácii by celé Slovensko mohlo od pondelka prejsť do prvého stupňa varovania COVID automatu , teda ružovej farby. Viac informácií k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení by mali v piatok poskytnúť minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský