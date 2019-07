Hamáček zvolá predsedníctvo ČSSD, na stole je aj odchod strany z vlády

Na archívnej snímke Jan Hamáček. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 4. júla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš (ANO) a predseda ČSSD Jan Hamáček po štvrtkovom rokovaní u prezidenta Miloša Zemana uviedli, že schôdzka žiadny výsledok nepriniesla. Babiš chcel Zemana presvedčiť, aby z funkcie odvolal ministra kultúry Antonína Staňka, ktorý podal demisiu ešte 20. mája, pripomína spravodajský server iDNES.cz.Hamáček zvolá v polovici júla mimoriadne rokovanie predsedníctva strany, pretože prezident nepovedal, že Staňka odvolá. Predseda ČSSD uviedol, že má "jasno" v tom, ako ďalej postupovať, svoj názor však povie najprv vedeniu strany.konštatoval po stretnutí so Zemanom a Babišom v Lánoch.Český premiér je pripravený rokovať aj o rozpustení Poslaneckej snemovne, ak sociálna demokracia odíde z vlády. Zopakoval, že neuvažuje o kompetenčnej žalobe na prezidenta za to, že ten nevyhovel žiadosti premiéra, aby odvolal Staňka.povedal Babiš.dodal predseda vlády ČR.Hamáček je skeptický, čo sa týka rokovania, ktoré na 12. júla zvolal do Lánov prezident Zeman a ktorého by sa mali zúčastniť šéf ČSSD a minister kultúry. Hamáček nechápe, k čomu takéto rokovanie bude dobré. Zeman sa podľa neho pohybuje mimo rámca Ústavy Českej republiky.uviedol Hamáček, ktorý návrh na zmenu na poste ministra kultúry inicioval.Zeman však Staňkovu demisiu doteraz neprijal s tým, že mu ústava neurčuje, dokedy ju má prijať. Nechal sa tiež počuť, že veľmi silno pochybuje o tom, že sa nový kandidát a podpredseda sociálnych demokratov Michal Šmarda niekedy stane ministrom. Šmarda v rozhovore pre denník Právo uviedol, že ak to situácii pomôže, tak sa kandidatúry vzdá.Pôvodne bola schôdzka v Lánoch naplánovaná na utorok, avšak museli ju odložiť pre predĺženie summitu Európskej únie v Bruseli, na ktorom sa Babiš zúčastnil. ČSSD chcela mať pôvodne už do 30. júna jasno v tom, či súčasný minister kultúry Staněk skončí alebo či strana odíde z vlády.