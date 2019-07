Univerzita Komenského odmieta tvrdenia o likvidácii klubu kanoistov

Na archívnej snímke budova Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Pri nakladaní s majetkom musí racionálny prístup prevážiť nad emóciami. Zdôraznilo to vedenie Univerzity Komenského v Bratislave v reakcii na medializované sťažnosti Kanoistického klubu (KK) Slávia UK, ktorý kritizuje prístup Fakulty telesnej výchovy a športu (FTVŠ) UK za situáciu týkajúcu sa nevyriešeného nájmu lodenice Liptov.Univerzita odmieta emotívne prezentácie klubu o snahe zlikvidovať kanoistický oddiel. Podľa slov jej hovorkyne Lenky Miller robí všetko pre to, aby dosiahla rozumnú dohodu v zmysle zákona. Problémom je podľa univerzity však prístup klubu.zdôraznila hovorkyňa UK Lenka Miller, ktorá poukázala na povinnosť univerzity hospodárne nakladať so svojím majetkom.V tejto súvislosti tiež vyvracia tvrdenia kanoistického klubu, že univerzita odmieta všetky návrhy kanoistov. Podľa UK je to práve naopak.uviedla Miller. Pripomenula návrh zmluvy z apríla tohto roku, na základe ktorej by KK Slávia UK užíval lodenicu ďalší rok bezodplatne a následne by sa uzatvorila nájomná zmluva s nájomným vo výške 1 euro/m2 za mesiac.ozrejmila hovorkyňa.Predstavitelia Kanoistického klubu Slávia UK tvrdia, že vedenie FTVŠ chce od vodákov neprimerane vysoké nájomné za využívanie časti lodenice Liptov, v ktorom sídli klub od konca 60. rokov. V minulosti klub nájom neplatil, no zabezpečoval údržbu lode a to aj finančne. Kanoisti poukazujú na to, že fakultou navrhnutá suma štvornásobne prevyšuje obvyklú cenu nájmu, ktoré platia iné subjekty za univerzitné pozemky a tým odporuje zákonu. Vedeniu fakulty tiež vyčítajú, že v rámci nových zmluvných podmienok napriek prvotným dohodám nechce v nájomnom zohľadniť predchádzajúce investície klubu do rekonštrukcie lodenice.Oddiel rýchlostnej kanoistiky Slávia UK Bratislava založil v roku 1968 olympionik a strieborný medailista z majstrovstiev sveta v roku 1958 Ladislav Čepčiansky. Medzi pretekárov klubu patrili napríklad kanoista Marián Ostrčil, vicemajster sveta z roku 2007 a taktiež Martina Kohlová, ktorá sa s Ivanou Kmeťovou stala v roku 2008 v pretekoch dvojkajakov majsterkou Európy. Klub sa môže popýšiť i nedávnym úspechom kajakárky Kataríny Pecsukovej, ktorá na olympijských hrách mládeže v roku 2018 v Buenos Aires získala striebornú medailu v šprinte.