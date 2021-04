Hamáčkova cesta do Ruska mala byť len zástierka. Minister vopred vedel, že nikam nepoletí

Fenomenálny úspech

Rokovať mal o Sputniku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.4.2021 - Avizovaná pondelková cesta do Moskvy českého vicepremiéra Jana Hamáčka bola len zastierací manéver v rámci akcie s vyhostením 18 dôstojníkov ruských tajných služieb SVR a GRU.Ako informuje spravodajský portál Novinky.cz, povedal to pre český Deník N s tým, že vedel, že nikam nepoletí. Na Twitteri neskôr dodal, že akciu bolo treba urobiť diskrétne a cesta v tom zohrala rolu.„Vzhľadom na rozsiahlosť a ojedinelosť celej akcie aj v rámci celého NATO a EÚ bolo nutné ju (akciu, pozn. red.) vykonať diskrétne, pričom svoju rolu hrala aj moja avizovaná cesta do Moskvy. Z pochopiteľných dôvodov nemôžem verejnosti povedať všetky podrobnosti,“ napísal Hamáček.Ako tiež uviedol, bezpečnostné zložky dosiahli fenomenálny úspech a „vyhostenie 18 dôstojníkov SVR a GRU a rozbitie dvoch rezidentúr ruských tajných služieb citeľne oslabí nepriateľské aktivity ruských agentov nielen voči ČR“.Hamáček, ktorý je minister vnútra a tiež poverený šéf českej diplomacie, v stredu oznámil, že vycestuje do Moskvy na rokovania o vakcíne proti koronavírusu Sputnik V. Premiér Andrej Babiš cestu spochybňoval a v piatok uviedol, že vicepremiér nikam nepôjde.V sobotu večer potom obaja politici oznámili, že české bezpečnostné zložky majú podozrenie na účasť príslušníkov ruskej tajnej služby GRU na výbuchoch v muničných skladoch vo Vrběticiach. Pri tejto príležitosti zároveň oznámili vyhostenie 18 ruských diplomatov v Česku, ktorých české rozviedky identifikovali ako pracovníkov ruských tajných služieb.