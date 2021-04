Strelcovi z FedExu už raz zbraň zhabali, po prepustení si zadovážil útočné pušky

Matka sa obávala jeho činov

Nenašli žiadne dôkazy

18.4.2021 (Webnoviny.sk) - Strelec zo skladiska zásielkovej spoločnosti FedEx v Indianapolise si legálne kúpil dve útočné pušky aj napriek predošlej konfiškácii inej zbrane. Uviedla to indianapoliská polícia, podľa ktorej Brandonovi Holeovi vlani v marci zobrali pištoľ, keď jeho matka varovala pred jeho duševným stavom. Následne si však v júli a septembri kúpil útočné pušky, informuje spravodajský portál BBC.Devätnásťročný bývalý zamestnanec FedExu spustil paľbu v skladisku vo štvrtok, pričom zabil osem ľudí a než prišli na miesto policajti, zastrelil aj seba. Štyri jeho obete identifikovali ako členov miestnej komunity sikhov. Útočníkov motív zatiaľ nie je známy. Jeho rodina sa v sobotu ospravedlnila za bolesť a trápenie, ktoré spôsobilo jeho konanie.Strelec použil obe pušky, uviedla polícia. Najprv náhodne strieľal do ľudí na parkovisku pred zariadením FedExu, kde smrteľne postrelil štyroch, a následne vošiel do budovy a zabil ďalších štyroch.Špeciálny agent kancelárie Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v Indianapolise Paul Keenan povedal, že Holeova matka volala vlani marci na políciu a povedala im, že sa bojí, že by jej syn mohol spáchať „smrť policajtom“, čiže správať sa tak, aby ho polícia zabila.Policajti ho zatkli a vzali mu pištoľ, citujú noviny Indianapolis Star úradné záznamy. FBI ho o mesiac neskôr vypočula, ale nenašla žiadne dôkazy o zločine a neidentifikovala ho ako nasledovateľa extrémistickej ideológie, uviedol Keenan. Kde Hole následne kúpil útočné pušky, polícia neuviedla s tým, že vyšetrovanie ešte trvá.Americký prezident Joe Biden nazval streľbu v Indianapolise a ďalšie nedávne masové streľby „národnou hanbou“. Začiatkom mesiaca oznámil svoje prvé kroky k sprísneniu kontroly zbraní, ktoré zahŕňajú pravidlá pre isté zbrane, posilnenie previerok a podporu lokálnej prevencie proti násiliu.