Hamas pozitívne reagoval na návrh prímeria v Pásme Gazy, chce ukončiť agresiu voči svojim ľuďom

7.2.2024 (SITA.sk) - Militantné hnutie Hamas dalo „vo všeobecnosti kladnú" odpoveď na najnovší plán na prímerie Pásme Gazy. V utorok to povedal katarský premiér Mohammed bin Abdulrahman Al-Thání.Hamas uviedol, že sa naďalej snaží o „komplexné a úplné“ prímerie, ktoré by ukončilo „agresiu voči našim ľuďom“. Izrael vylučuje trvalé prímerie, o ktorý sa usiluje Hamas.Katarský premiér predstavil postoj Hamasu počas tlačovej konferencie s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Šéf americkej diplomacie sa v utorok stretol s lídrami Egypta a Kataru, ktorí sú kľúčoví spojenci Spojených štátov a často vystupujú ako sprostredkovatelia medzi Izraelom a Hamasom.V podaní Blinkena je to už piata návšteva Blízkeho východu od 7. októbra minulého roka, keď vypukla vojna medzi Izraelom a Hamasom.