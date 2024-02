Rusi platia Iránu za dodávky dronov Šáhid aj v zlate, hackeri zverejnili tiež cenu

Dohoda o úprave cien

Továreň na výrobu dronov

7.2.2024 (SITA.sk) - Hackeri zo skupiny Prana Network zistili, koľko Rusko platí Iránu za dodávky bezpilotných lietadiel Šáhid Ako referuje web epravda.com.ua s odvolaním sa na vyhlásenie Prana Network, hackerom sa to podarilo vďaka tomu, že prenikli na e-mailové servery iránskej spoločnosti IRGC Sahara Thunder, ktoré obsahovali množstvo informácií o výrobe útočných bezpilotných lietadiel.Túto spoločnosť používajú iránske Revolučné gardy ako kryciu firmu uľahčujúcu nelegálny predaj zbraní z Iránu do Ruska.Podľa uniknutých údajov počiatočná cena dronov Šáhid stanovená Teheránom bola 23 miliónov rubľov za kus. Počas ďalších rokovaní však došlo k dohode o úprave cien, a to na 12 miliónov rubľov za kus pri objednávke aspoň 6-tisíc kusov alebo 18 miliónov rubľov pri objednávke najmenej 2-tisíc kusov.Podľa ďalších zverejnených dokumentov Rusko aspoň čiastočne uskutočňuje svoje finančné transakcie a platby s Iránom v zlate.Hackeri tiež zverejnili informácie o rokovaniach medzi iránskou a ruskou stranou o umiestnení továrne na výrobu dronov v ruskej špeciálnej ekonomickej zóne Jelabuga, asi 970 kilometrov východne od Moskvy.