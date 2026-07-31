Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 31.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ignác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

31. júla 2026

Hamas súhlasil s dohodou o odzbrojení a postupnom stiahnutí izraelských síl z Pásma Gazy


Tagy: Americký prezident Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy Vojna na Blízkom východe

Palestínske hnutie Hamas oznámilo, že súhlasilo s dohodou o ukončení vojny s Izraelom, ktorá počíta s jeho odzbrojením a postupným stiahnutím izraelskej armády z Pásma Gazy. Izrael sa k oznámeniu bezprostredne ...



Zdieľať
israel_palestinians_gaza_833_ 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - Palestínske hnutie Hamas oznámilo, že súhlasilo s dohodou o ukončení vojny s Izraelom, ktorá počíta s jeho odzbrojením a postupným stiahnutím izraelskej armády z Pásma Gazy. Izrael sa k oznámeniu bezprostredne nevyjadril.


Hnutie Hamas v piatok oznámilo, že súhlasilo s dohodou o ukončení vojny s Izraelom, ktorá zahŕňa ustanovenia o odzbrojení hnutia a postupnom stiahnutí izraelských síl z Pásma Gazy. Otázka odzbrojenia Hamasu patrila medzi hlavné prekážky ďalšieho postupu prímeria platného od októbra.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok večer oznámil dohodu o „úplnom odzbrojení“ Hamasu, ktorú označil za kľúčový krok k vytvoreniu novej palestínskej vlády v Pásme Gazy.

Dodržanie dohody


Predstavitelia Hamasu agentúre AFP uviedli, že proces uskladnenia zbraní bude riadiť výbor zriadený Radou pre mier prezidenta Trumpa, ktorá dohliada na správu Pásma Gazy. Hnutie zároveň očakáva, že sprostredkovatelia a Rada pre mier zabezpečia dodržiavanie dohody zo strany Izraela vrátane postupného stiahnutia jeho vojsk z palestínskeho územia.

Člen vyjednávacieho tímu Hamasu Ghází Hamád uviedol, že hnutie robí „ústupky v záujme nášho ľudu v Pásme Gazy, aby sme ho zachránili pred zabíjaním a vysídľovaním“. Dodal, že Izrael nebude zasahovať do procesu odzbrojenia, ktorý má zabezpečiť Národný výbor pre správu Gazy (NCAG).

Podrobný plán


Rada pre mier vo vyhlásení na sociálnej sieti X potvrdila, že Hamas súhlasil s podrobným plánom realizácie ďalších fáz prímeria. Podľa organizácie sa pozornosť teraz sústreďuje na jeho praktické vykonávanie a NCAG má čoskoro začať postupné preberanie plných právomocí pri správe územia.

 Trump uviedol, že po dokončení odzbrojenia Hamasu sa izraelské jednotky stiahnu z Pásma Gazy a za bezpečnosť územia bude zodpovedať medzinárodná stabilizačná misia spolu s novou palestínskou políciou. Vysoký predstaviteľ Rady pre mier pre Gazu Nikolaj Mladenov označil dosiahnutie dohody za výsledok mesiacov náročných rokovaní a zdôraznil, že rozhodujúca bude jej dôsledná realizácia a overovanie plnenia záväzkov.



Egyptské štátne médiá informovali, že Káhira čoskoro privíta stretnutie sprostredkovateľov prímeria, medzi ktorých patria aj Spojené štáty, Katar a Turecko. Rokovania sa majú zamerať na druhú fázu plánu prímeria.

Izrael sa k oznámeniu Hamasu bezprostredne nevyjadril. Ešte pred zverejnením dohody však izraelský politický zdroj uviedol, že navrhované podmienky dostatočne nespĺňajú požiadavky Izraela, ktorý trvá na úplnom odzbrojení Hamasu, odstránení všetkých zbraní z Pásma Gazy a jeho úplnej demilitarizácii. Napriek platnému prímeriu násilie v oblasti pokračuje. Podľa zdravotníckych predstaviteľov si izraelské útoky vo štvrtok vyžiadali najmenej štyri obete vrátane dvoch detí.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Hamas súhlasil s dohodou o odzbrojení a postupnom stiahnutí izraelských síl z Pásma Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy Vojna na Blízkom východe
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prieskum IPčka odhalil dôležitú skutočnosť o umelej inteligencii, dosiaľ sme nekládli tie správne otázky
<< predchádzajúci článok
Plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici po rozsiahlej modernizácii opäť otvára brány verejnosti – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 