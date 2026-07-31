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31. júla 2026
Hamas súhlasil s dohodou o odzbrojení a postupnom stiahnutí izraelských síl z Pásma Gazy
Tagy: Americký prezident Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy Vojna na Blízkom východe
Palestínske hnutie Hamas oznámilo, že súhlasilo s dohodou o ukončení vojny s Izraelom, ktorá počíta s jeho odzbrojením a postupným stiahnutím izraelskej armády z Pásma Gazy. Izrael sa k oznámeniu bezprostredne ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Palestínske hnutie Hamas oznámilo, že súhlasilo s dohodou o ukončení vojny s Izraelom, ktorá počíta s jeho odzbrojením a postupným stiahnutím izraelskej armády z Pásma Gazy. Izrael sa k oznámeniu bezprostredne nevyjadril.
Hnutie Hamas v piatok oznámilo, že súhlasilo s dohodou o ukončení vojny s Izraelom, ktorá zahŕňa ustanovenia o odzbrojení hnutia a postupnom stiahnutí izraelských síl z Pásma Gazy. Otázka odzbrojenia Hamasu patrila medzi hlavné prekážky ďalšieho postupu prímeria platného od októbra.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok večer oznámil dohodu o „úplnom odzbrojení“ Hamasu, ktorú označil za kľúčový krok k vytvoreniu novej palestínskej vlády v Pásme Gazy.
Predstavitelia Hamasu agentúre AFP uviedli, že proces uskladnenia zbraní bude riadiť výbor zriadený Radou pre mier prezidenta Trumpa, ktorá dohliada na správu Pásma Gazy. Hnutie zároveň očakáva, že sprostredkovatelia a Rada pre mier zabezpečia dodržiavanie dohody zo strany Izraela vrátane postupného stiahnutia jeho vojsk z palestínskeho územia.
Člen vyjednávacieho tímu Hamasu Ghází Hamád uviedol, že hnutie robí „ústupky v záujme nášho ľudu v Pásme Gazy, aby sme ho zachránili pred zabíjaním a vysídľovaním“. Dodal, že Izrael nebude zasahovať do procesu odzbrojenia, ktorý má zabezpečiť Národný výbor pre správu Gazy (NCAG).
Rada pre mier vo vyhlásení na sociálnej sieti X potvrdila, že Hamas súhlasil s podrobným plánom realizácie ďalších fáz prímeria. Podľa organizácie sa pozornosť teraz sústreďuje na jeho praktické vykonávanie a NCAG má čoskoro začať postupné preberanie plných právomocí pri správe územia.
Trump uviedol, že po dokončení odzbrojenia Hamasu sa izraelské jednotky stiahnu z Pásma Gazy a za bezpečnosť územia bude zodpovedať medzinárodná stabilizačná misia spolu s novou palestínskou políciou. Vysoký predstaviteľ Rady pre mier pre Gazu Nikolaj Mladenov označil dosiahnutie dohody za výsledok mesiacov náročných rokovaní a zdôraznil, že rozhodujúca bude jej dôsledná realizácia a overovanie plnenia záväzkov.
Egyptské štátne médiá informovali, že Káhira čoskoro privíta stretnutie sprostredkovateľov prímeria, medzi ktorých patria aj Spojené štáty, Katar a Turecko. Rokovania sa majú zamerať na druhú fázu plánu prímeria.
Izrael sa k oznámeniu Hamasu bezprostredne nevyjadril. Ešte pred zverejnením dohody však izraelský politický zdroj uviedol, že navrhované podmienky dostatočne nespĺňajú požiadavky Izraela, ktorý trvá na úplnom odzbrojení Hamasu, odstránení všetkých zbraní z Pásma Gazy a jeho úplnej demilitarizácii. Napriek platnému prímeriu násilie v oblasti pokračuje. Podľa zdravotníckych predstaviteľov si izraelské útoky vo štvrtok vyžiadali najmenej štyri obete vrátane dvoch detí.
Zdroj: SITA.sk - Hamas súhlasil s dohodou o odzbrojení a postupnom stiahnutí izraelských síl z Pásma Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Hamas v piatok oznámilo, že súhlasilo s dohodou o ukončení vojny s Izraelom, ktorá zahŕňa ustanovenia o odzbrojení hnutia a postupnom stiahnutí izraelských síl z Pásma Gazy. Otázka odzbrojenia Hamasu patrila medzi hlavné prekážky ďalšieho postupu prímeria platného od októbra.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok večer oznámil dohodu o „úplnom odzbrojení“ Hamasu, ktorú označil za kľúčový krok k vytvoreniu novej palestínskej vlády v Pásme Gazy.
Dodržanie dohody
Predstavitelia Hamasu agentúre AFP uviedli, že proces uskladnenia zbraní bude riadiť výbor zriadený Radou pre mier prezidenta Trumpa, ktorá dohliada na správu Pásma Gazy. Hnutie zároveň očakáva, že sprostredkovatelia a Rada pre mier zabezpečia dodržiavanie dohody zo strany Izraela vrátane postupného stiahnutia jeho vojsk z palestínskeho územia.
Člen vyjednávacieho tímu Hamasu Ghází Hamád uviedol, že hnutie robí „ústupky v záujme nášho ľudu v Pásme Gazy, aby sme ho zachránili pred zabíjaním a vysídľovaním“. Dodal, že Izrael nebude zasahovať do procesu odzbrojenia, ktorý má zabezpečiť Národný výbor pre správu Gazy (NCAG).
Podrobný plán
Rada pre mier vo vyhlásení na sociálnej sieti X potvrdila, že Hamas súhlasil s podrobným plánom realizácie ďalších fáz prímeria. Podľa organizácie sa pozornosť teraz sústreďuje na jeho praktické vykonávanie a NCAG má čoskoro začať postupné preberanie plných právomocí pri správe územia.
Today, the Board of Peace reached a HISTORIC agreement for the COMPLETE DISARMAMENT of Hamas and all other armed groups in Gaza.
A monumental step toward lasting PEACE and SECURITY. pic.twitter.com/RYUKUdrwIJ
— The White House (@WhiteHouse) July 30, 2026
Trump uviedol, že po dokončení odzbrojenia Hamasu sa izraelské jednotky stiahnu z Pásma Gazy a za bezpečnosť územia bude zodpovedať medzinárodná stabilizačná misia spolu s novou palestínskou políciou. Vysoký predstaviteľ Rady pre mier pre Gazu Nikolaj Mladenov označil dosiahnutie dohody za výsledok mesiacov náročných rokovaní a zdôraznil, že rozhodujúca bude jej dôsledná realizácia a overovanie plnenia záväzkov.
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 30, 2026
Egyptské štátne médiá informovali, že Káhira čoskoro privíta stretnutie sprostredkovateľov prímeria, medzi ktorých patria aj Spojené štáty, Katar a Turecko. Rokovania sa majú zamerať na druhú fázu plánu prímeria.
Izrael sa k oznámeniu Hamasu bezprostredne nevyjadril. Ešte pred zverejnením dohody však izraelský politický zdroj uviedol, že navrhované podmienky dostatočne nespĺňajú požiadavky Izraela, ktorý trvá na úplnom odzbrojení Hamasu, odstránení všetkých zbraní z Pásma Gazy a jeho úplnej demilitarizácii. Napriek platnému prímeriu násilie v oblasti pokračuje. Podľa zdravotníckych predstaviteľov si izraelské útoky vo štvrtok vyžiadali najmenej štyri obete vrátane dvoch detí.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Hamas súhlasil s dohodou o odzbrojení a postupnom stiahnutí izraelských síl z Pásma Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy Vojna na Blízkom východe
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