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30. júla 2026
Plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici po rozsiahlej modernizácii opäť otvára brány verejnosti – FOTO
Tagy: Modernizácia Plaváreň Údržba
Významnú časť prác tvorila modernizácia technologických zariadení, ktoré by počas prevádzky nebolo možné realizovať. Počas letnej odstávky absolvovala plaváreň na Štiavničkách v Banskej ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Významnú časť prác tvorila modernizácia technologických zariadení, ktoré by počas prevádzky nebolo možné realizovať.
Počas letnej odstávky absolvovala plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici rozsiahlu údržbu, opravy aj modernizáciu, ktoré prinesú vyšší komfort, kvalitnejšie služby a bezpečnejšie prostredie pre jej návštevníkov. Mestská obchodná spoločnosť MBB a.s., každoročne využíva letné obdobie na technickú údržbu a modernizáciu zariadení. Plaváreň bola uzavretá od 6. júla. Pôvodný plán otvoriť plaváreň začiatkom augusta sa podarilo skrátiť a návštevníci tak priestor môžu využiť už tento piatok 31. júla.
„Plaváreň na Štiavničkách sa dlhodobo teší vysokému záujmu verejnosti, čo potvrdzujú aj posledné dáta. Počas prvého polroka zaznamenalo športovisko 194 186 vstupov, čo znamená, že návštevnosť už takmer dosiahla vlaňajšie rekordné hodnoty, keď bola návštevnosť v prvom polroku vyššia len o 547 vstupov,“ uviedla Barbara Károlyová z Kancelárie primátora.
Významnú časť prác tvorila modernizácia technologických zariadení, ktoré by počas prevádzky nebolo možné realizovať. „Zrealizovali sme servis ozónovača vrátane výmeny UV lámp na oboch zariadeniach na úpravu bazénovej vody, servis chlórovacieho zariadenia, vyčistenie štyroch doskových výmenníkov tepla, ktoré slúžia na prípravu teplej úžitkovej vody a bazénových okruhov, a tiež výmenu podvodného osvetlenia v relaxačnom bazéne. Odborne sme prečistili všetky okruhy podlahového vykurovania vrátane odvzdušnenia, čo zefektívni vykurovací systém,“ uviedol Dušan Argaláš, riaditeľ Mestskej obchodnej spoločnosti MBB a.s., ktorá je prevádzkovateľom plavárne.
Medzi ďalšie vykonané práce patrí kompletná výmena riadiaceho systému technologických zariadení, doplnenie a montáž nového záložného zdroja elektrickej energie (UPS), ktorý zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky. Obnovou prešiel aj kamerový systém a servis elektronických vstupných dverí vo vestibule i pri hlavnom vstupe.
Realizovaný bol servis vzduchotechniky, prečistenie presklených fasád a doplnenie plexisklovej priečky v pokladni. V rámci vykonaných prác tiež obnovili dilatácie dlhodobo namáhaného obvodu 50-metrového plaveckého bazéna a opravili poškodené dlažby a obklady.
„Ďakujeme všetkým návštevníkom za trpezlivosť počas letnej odstávky. Som veľmi rád, že práce sa zrealizovali v plnej kvalite a v skoršom termíne a že športovisko môže opäť slúžiť verejnosti. Verím, že zrealizované práce prispejú k vyššiemu komfortu a spokojnosti všetkých, ktorí k nám zavítajú,“ dodáva Dušan Argaláš.
Zdroj: SITA.sk - Plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici po rozsiahlej modernizácii opäť otvára brány verejnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas letnej odstávky absolvovala plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici rozsiahlu údržbu, opravy aj modernizáciu, ktoré prinesú vyšší komfort, kvalitnejšie služby a bezpečnejšie prostredie pre jej návštevníkov. Mestská obchodná spoločnosť MBB a.s., každoročne využíva letné obdobie na technickú údržbu a modernizáciu zariadení. Plaváreň bola uzavretá od 6. júla. Pôvodný plán otvoriť plaváreň začiatkom augusta sa podarilo skrátiť a návštevníci tak priestor môžu využiť už tento piatok 31. júla.
Modernizovali technologické zariadenia
„Plaváreň na Štiavničkách sa dlhodobo teší vysokému záujmu verejnosti, čo potvrdzujú aj posledné dáta. Počas prvého polroka zaznamenalo športovisko 194 186 vstupov, čo znamená, že návštevnosť už takmer dosiahla vlaňajšie rekordné hodnoty, keď bola návštevnosť v prvom polroku vyššia len o 547 vstupov,“ uviedla Barbara Károlyová z Kancelárie primátora.
Významnú časť prác tvorila modernizácia technologických zariadení, ktoré by počas prevádzky nebolo možné realizovať. „Zrealizovali sme servis ozónovača vrátane výmeny UV lámp na oboch zariadeniach na úpravu bazénovej vody, servis chlórovacieho zariadenia, vyčistenie štyroch doskových výmenníkov tepla, ktoré slúžia na prípravu teplej úžitkovej vody a bazénových okruhov, a tiež výmenu podvodného osvetlenia v relaxačnom bazéne. Odborne sme prečistili všetky okruhy podlahového vykurovania vrátane odvzdušnenia, čo zefektívni vykurovací systém,“ uviedol Dušan Argaláš, riaditeľ Mestskej obchodnej spoločnosti MBB a.s., ktorá je prevádzkovateľom plavárne.
Obnovou prešiel aj kamerový systém
Medzi ďalšie vykonané práce patrí kompletná výmena riadiaceho systému technologických zariadení, doplnenie a montáž nového záložného zdroja elektrickej energie (UPS), ktorý zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky. Obnovou prešiel aj kamerový systém a servis elektronických vstupných dverí vo vestibule i pri hlavnom vstupe.
Realizovaný bol servis vzduchotechniky, prečistenie presklených fasád a doplnenie plexisklovej priečky v pokladni. V rámci vykonaných prác tiež obnovili dilatácie dlhodobo namáhaného obvodu 50-metrového plaveckého bazéna a opravili poškodené dlažby a obklady.
„Ďakujeme všetkým návštevníkom za trpezlivosť počas letnej odstávky. Som veľmi rád, že práce sa zrealizovali v plnej kvalite a v skoršom termíne a že športovisko môže opäť slúžiť verejnosti. Verím, že zrealizované práce prispejú k vyššiemu komfortu a spokojnosti všetkých, ktorí k nám zavítajú,“ dodáva Dušan Argaláš.
Zdroj: SITA.sk - Plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici po rozsiahlej modernizácii opäť otvára brány verejnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Modernizácia Plaváreň Údržba
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