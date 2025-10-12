Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

12. októbra 2025

Hamas začne v pondelok prepúšťať izraelských rukojemníkov, udeje sa tak pred mierovým samitom


Hamas začne v pondelok ráno prepúšťať izraelských rukojemníkov zadržaných v Pásme Gazy, uviedol vysoký predstaviteľ palestínskej militantnej ...



aptopix_israel_palestinians_14148 676x451 12.10.2025 (SITA.sk) - Hamas začne v pondelok ráno prepúšťať izraelských rukojemníkov zadržaných v Pásme Gazy, uviedol vysoký predstaviteľ palestínskej militantnej skupiny pre AFP. Tento krok je súčasťou prvej fázy dohody o prímerí, ktorú sprostredkoval americký prezident Donald Trump.

Výmena rukojemníkov


Hamas, ktorý 7. októbra 2023 spustil smrteľné útoky na Izrael a vyvolal tak konflikt, prepustí 20 rukojemníkov, o ktorých sa Izrael domnieva, že sú naďalej nažive, výmenou za takmer 2-tisíc palestínskych väzňov. Medzi prepustenými väzňami má byť 250 odsúdených na doživotie a 1 700 ďalších zadržaných od začiatku vojny.

Viac o téme: Izraelsko-palestínsky konflikt


„Podľa podpísanej dohody sa výmena väzňov začne v pondelok ráno, ako bolo dohodnuté,“ povedal v sobotňajšom rozhovore predstaviteľ Hamasu Osama Hamdan.

Na samite sa zúčastnia svetoví lídri


Trump a egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí budú v pondelok popoludní predsedať samitu viac ako 20 krajín v letovisku Šarm aš-Šajch pri Červenom mori. Cieľom stretnutia je „ukončiť vojnu v Pásme Gazy, posilniť úsilie o mier a stabilitu na Blízkom východe a otvoriť novú éru regionálnej bezpečnosti a stability“, uviedla kancelária egyptského prezidenta.

Na samite potvrdili účasť generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres, britský premiér Keir Starmer, talianska premiérka Giorgia Meloniová, španielsky premiér Pedro Sánchez a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Nie je zatiaľ jasné, či sa na samite zúčastní izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Hamas oznámil, že sa na samite nezúčastní, pretože rokovania viedol prostredníctvom katarskych a egyptských sprostredkovateľov.

Druhá fáza dohody bude zložitá


Napriek pokroku zostáva náročnou úlohou zabezpečiť dlhodobé politické riešenie, ktoré by zahŕňalo odzbrojenie Hamasu a jeho odstúpenie od správy Pásma Gazy. Hamas uviedol, že druhá fáza mierového plánu obsahuje „mnohé zložité a náročné body“, pričom odzbrojenie je „vylúčené“.

Podľa Trumpovho plánu sa izraelské jednotky postupne stiahnu z miest v Pásme Gazy a nahradí ich viacnacionálna sila zložená z Egypta, Kataru, Turecka a Spojených arabských emirátov, koordinovaná americkým velením v Izraeli.

V sobotu navštívili Pásmo Gazy americký veliteľ Brad Cooper, Trumpov vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner. Následne sa presunuli do Tel Avivu, kde sa stretli s rodinami zostávajúcich izraelských rukojemníkov, ktorí zostávajú v Pásme Gazy. Prítomní skandovali „Ďakujeme, Trump“.


Zdroj: SITA.sk - Hamas začne v pondelok prepúšťať izraelských rukojemníkov, udeje sa tak pred mierovým samitom © SITA Všetky práva vyhradené.

