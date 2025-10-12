Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

12. októbra 2025

Hlas má podľa Migala z opozície najbližšie k Progresívnemu Slovensku, o možnom povalení vlády s Ficom nehovoril


Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (Smer-SD) momentálne nemá dôvod ...



Zdieľať
12.10.2025 (SITA.sk) -


Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (Smer-SD) momentálne nemá dôvod komunikovať s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ako skonštatoval v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, pracovné témy totiž momentálne neriešia. V prípade potreby by sa však Migaľ podľa vlastných slov zachoval profesionálne a s hlavou štátu by komunikoval.

Migaľ si stojí za svojimi výrokmi


„Ja som svoj názor povedal, za každou jednou vetou si stojím," povedal Migaľ na margo svojich výrokov, že prezident má záujem o povalenie vlády Roberta Fica a jeho nahradením úradníckou vládou. Pellegrini zároveň podľa Migala stále riadi koaličnú stranu Hlas-SD.

„Stále, keď dnes vidíme, aké má preferencie strana Hlas, aké preferencie má pán prezident - má ich stále vysoké, aj keď s klesajúcou tendenciou, tak ja za tým vidím tú politiku, ktorá sa robí v prezidentskom paláci smerom k Hlasu. Aby pán prezident dokázal mať stále politickú silu vo svojich rukách," skonštatoval Migaľ.

Hlas má blízko k Progresívnemu Slovensku


Doplnil, že Hlas má zo súčasnej koalície najbližšie k opozičnému Progresívnemu Slovensku. „To znamená, že tam by som hľadal niekde odpoveď, že v prípade, že by možno bolo najhoršie, tak stále sa na platforme výsledku posledných parlamentných volieb dá zostaviť vláda, o akej sa špekulovalo pred vykreovaním vlády Roberta Fica," vyhlásil minister.

Migaľ zároveň povedal, že o možnom povalení vlády nehovoril s premiérom Robertom Ficom. „Nevolá mi, máme občasné stretnutia," uviedol Migaľ s tým, že pravidelne sa s premiérom stretáva na rokovaniach vlád, tam však riešia pracovné veci. Pripomenul pritom, že je všeobecne známe, že Fico nemá mobilný telefón a komunikuje prostredníctvom asistentky. „Ktorá to všetko zvláda vybavovať," dodal Migaľ.


Zdroj: SITA.sk - Hlas má podľa Migala z opozície najbližšie k Progresívnemu Slovensku, o možnom povalení vlády s Ficom nehovoril © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Politika 24 Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Úradnícka vláda
