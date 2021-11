Hamilton chce získať ôsmy titul férovým spôsobom, šéf Mercedesu to však vidí na boj v štýle kto z koho

Hamilton si zrážky neželá

Môžu ísť tvrdo proti sebe

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Boj o titul majstra sveta vo formule 1 už dlho nebol taký napínavý ako v tejto sezóne. Holanďan Max Verstappen po rokoch konečne vystúpil z tieňa Brita Lewisa Hamiltona a pred záverečnými piatimi podujatiami prestížneho seriálu najrýchlejších štyroch kolies má na čele poradia jazdcov náskok 12 bodov.V tejto súvislosti sa začína hovoriť o nadmernej rivalite medzi jazdcom Red Bullu a dlhoročným lídrom a Mercedesu.Tá údajne vyústila do viacerých nielen slovných protirečení, ale aj schválne zapríčinených kolízií oboch rivalov na tratiach veľkých cien. Sedemnásobný majster sveta Hamilton má iný názor."Netúžim zvíťaziť neférovým spôsobom. Nechcem, aby môj prípadný ôsmy titul sprevádzali havárie alebo zrážky s mojím najväčším súperom," uviedol Lewis Hamiltonom pred víkendovou Veľkou cenou Mexika v Mexico City na webe orf.at.Podľa 36-ročného víťaza okrúhlej stovky veľkých cien víťazstvo dosiahnuté pokútnym spôsobom s cieľom spôsobiť škodu súperovi nestojí za to."Chcem víťaziť, ale len vlastnou zručnosťou za volantom, odhodlaním a tvrdou prácou počas pretekov aj v príprave na ne," doplnil Hamilton.Hamiltonov šéf Toto Wolff v Mercedese má sčasti iný názor, hoci aj on si želá férový záver šampionátu efjednotky.Wolff tvrdí, že ak situácia v celkovom poradí zostane vyrovnaná až do posledných pretekov 12. decembra v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, Hamilton a Verstappen tam budú súťažiť v štýle kto z koho na spôsob niekdajších skvelých súbojov Alaina Prosta s Ayrtonom Sennom."Ak sa to vyvinie tak, že o víťazovi svetového šampionátu rozhodnú posledné preteky, pôjdu tvrdo proti sebe. Ten, kto bude vpredu, bude musieť rátať s tým, že súper sa ho bude snažiť stoj čo stoj predísť," dodal Wolf.