Novým trénerom FC Barcelona sa stal Xavi

Xavi Hernandez je už oficiálne nový tréner futbalistov FC Barcelona. Katalánsky klub v noci na sobotu potvrdil, že s s ním dohodol na zmluve do roku 2024. Xavi na poste kormidelníka nahradí Holanďana Ronalda Koemana.





"Je čas vrátiť sa domov. Vitaj, Xavi," privítala Barcelona na Twitteri svojho bývalého hráča. "Očakávame, že Xavi Hernandez pricestuje do Barcelony tento víkend a že v pondelok 8. novembra ho na štadióne Camp Nou slávnostne predstavíme fanúšikom ako nového trénera prvého tímu."Štyridsaťjedenročný Xavi doteraz viedol katarský klub Al-Sadd, odkiaľ ho Barcelona získala vyplatením výkupnej klauzuly vo výške približne 5 miliónov eur. V Katare mu zmluva platila až do roku 2023 a nedávno vyjadril presvedčenie, že sa oba kluby dohodnú na jeho uvoľnení. Xavi v katarskom klube dokončil aktívnu kariéru a od roku 2019 bol jeho hlavný kouč. V uplynulej sezóne priviedol Al-Sadd k majstrovskému titulu.Niekdajší tvorca hry s geniálnym futbalovým myslením získal v prvom tíme Barcelony v rokoch 1998-2015 až 25 trofejí vrátane štyroch triumfov v Lige majstrov a ôsmich titulov v španielskej lige. Celkovo nastúpil za FCB na 767 duelov.Po predčasnom odchode Koemana dočasne viedol tím Sergi Barjuan. Ten sa po sobotňajšom ligovom dueli na pôde Celty Vigo vráti k rezervnému tímu Barcelony. Xavi by trénerský debut na lavičke svojho bývalého klubu mal absolvovať 20. novembra v domácom zápase La Ligy proti mestskému rivalovi Espanyolu, informovala agentúra AFP. Barcelone patrí momentálne v najvyššej súťaži až deviata priečka.