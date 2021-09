Hamilton dostane od budúceho ročníka F1 druhého pilota, Bottasa nahradí Russell

Z Russella sa teší aj šéf

Tandem prinášajúci úspechy

Vedie Verstappen

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Sedemnásobný a úradujúci majster sveta Brit Lewis Hamilton bude mať od budúceho ročníka šampionátu formuly 1 po svojom boku krajana. Fína Valtteriho Bottasa vystrieda ako druhý pilot Mercedesu George Russell.Potvrdili sa špekulácie britských médií o tom, že 32-ročný Bottas prestúpi do tímu Alfa Romeo a prenechá miesto 23-ročnému talentovanému Russellovi. Vedenie Mercedesu nešpecifikovalo, na aké dlhé obdobie s ním podpísalo zmluvu. Ide však o viacročnú dohodu."Je to pre mňa výnimočná chvíľa z osobného aj pracovného pohľadu. Nerobím si však ilúzie o tom, čo ma čaká. Je to obrovská výzva a mám sa ešte veľa čo učiť. Môj predchodca nastavil latku vysoko a ja ju nesmiem podliezť. Nielen Hamilton, ale aj Bottas vyhrával Veľké ceny a tiež sa významne podieľal na triumfoch svojho slávnejšieho kolegu... To všetko si naplno uvedomujem. Ešte ma však čaká rozlúčka s mojimi spolupracovníkmi vo Williamse," uviedol George Russell.Tímový šéf najúspešnejšej stajne efjednotky ostatných rokov Toto Wolff sa podľa vlastných slov teší na spoluprácu s Russellom, ktorého cielene roky sledoval pre Mercedes."Prešiel si všetkými jazdeckými kategóriami a všade víťazil. Jeho účinkovanie vo Williamse bolo predzvesťou toho, čo raz bude nasledovať. Som rád, že na svojom jazdeckom majstrovstve bude pracovať v našich farbách," skonštatoval Toto Wolff. Vplyvný rakúsky obchodník, investor a bývalý pretekár je presvedčený o tom, že Hamilton a Russell spolu vytvoria silné duo, ktoré bude postrachom pre súperov v prestížnom seriáli najrýchlejších štyroch kolies."Verím, že vytvoria tandem, ktorý bude Mercedesu prinášať úspechy na majstrovských tratiach aj mimo nich. Z nás všetkých konečne spadlo bremeno, ktoré nás ťažilo pred oznámením mena druhého pilota. Vráťme sa však rýchlo do súčasnosti, aby sme mohli čo najlepšie absolvovať zostávajúcich deväť pretekov sezóny a opäť získali titul majstra sveta," dodal Wolff.Aktuálne po Veľkej cene Holandska je na čele šampionátu jazdcov F1 Max Verstappen Red Bullu s náskokom troch bodov pred Lewisom Hamiltonom.Bottas je s veľkým odstupom tretí a Russellovi ešte v kokpite Williamsu patrí pätnásta priečka. V tímovom hodnotení vedie Mercedes o 12 bodov pred Red Bullom.