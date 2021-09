Zápasy ME v hádzanej na Slovensku budú len pre zaočkovaných divákov

Spustili predaj vstupeniek

Maskotom šampionátu bude Tricky

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Budúcoročné majstrovstvá Európy v hádzanej mužov na Slovensku budú len pre zaočkovaných divákov. Tí budú môcť navštíviť zápasy v Bratislave a Košiciach. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Organizátori ME vychádzajú z toho, že pandemická situácia s koronavírusom bude v januári 2022 na Slovensku horšia ako je dnes. Ak by sa ME konali v inom režime, hrozili by výrazné škrty pri povolenom počte divákov v hľadiskách. Šampionát sa uskutoční 13.- 30. januára 2022 na Slovensku a v Maďarsku."Budú tu hrať tímy z 12 krajín a keďže zastúpenie obecenstva bude medzinárodné, do hál sa dostanú len zaočkovaní fanúšikovia. Zmeniť sa to môže iba v prípade, ak sa pandemická situácia pred šampionátom výrazne zlepší. Týmto chceme dať jasnú odpoveď na to, ako sa priaznivci do haly môžu dostať, aby si nekupovali vstupenky, ak sa nechcú dať z akýchkoľvek dôvodov zaočkovať. My to rešpektujeme, ale oni musia rešpektovať, že my sme zodpovední za organizáciu šampionátu a bezpečnosť všetkých jeho účastníkov," informoval Holeša. Podotkol tiež, že rovnaké podmienky budú platiť aj pre stretnutia v Maďarsku.Práve v utorok SZH spustil predaj aj denných vstupeniek na dva alebo tri zápasy. Vstupenky na dva súboje základných skupín budú stáť od 29 do 49 eur, na nadstavbovú časť v Bratislave to bude od 59 do 79 eur. "Doteraz bolo možné kúpiť len rôzne balíčky, od dneška teda spúšťame nový režim predaja," pokračoval šéf SZH.Slováci sa na ME predstavia v základnej F-skupine a súboje absolvujú v Košiciach. Postupne nastúpia proti Nórom, Litovčanom a Rusom. Do ďalšej fázy z každej zo šiestich skupín postúpia po dva najúspešnejšie družstvá.Ak medzi nimi budú aj Slováci, ďalšie tri súboje odohrajú v Bratislave. Vyraďovaciu časť šampionátu bude hostiť Budapešť. Dovedna 30 duelov ME bude hostiť Slovensko a ďalších 35 súbojov sa uskutoční v Maďarsku. Maskotom šampionátu bude jeleň Tricky.Predseda organizačného výberu Martin Simonides tiež prezradil niečo o pláne prípravy Slovákov na ME. V závere septembra absolvujú sústredenie, v úvode novembra v Topoľčanoch dva prípravné súboje proti Srbom a na začiatku januára 2022 tesne pred ME nastúpia dvakrát proti Rakúšanom.