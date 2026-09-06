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 24hod.sk    Šport

06. septembra 2026

Hamilton je sklamaný a opäť kritizoval tímovú stratégiu: Skončil som uprostred ničoho bez nikoho


Tagy: Formula 1 VC Talianska

Hamilton, sedemnásobný šampión, sa v Monze snažil o rekordné šieste pole position, no ostal na piatich, o ktoré sa delí s legendou Ferrari Michaelom Schumacherom. Lewis Hamilton bol sklamaný, keďže sa ...



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f1_canadian_grand_prix_auto_racing_75072 676x405 6.9.2026 (SITA.sk) - Hamilton, sedemnásobný šampión, sa v Monze snažil o rekordné šieste pole position, no ostal na piatich, o ktoré sa delí s legendou Ferrari Michaelom Schumacherom.


Lewis Hamilton bol sklamaný, keďže sa tempo jeho Ferrari vyparilo, keď v kvalifikácii na Veľkú cenu Talianska obsadil piate miesto za tímovým kolegom Charlesom Leclercom. Dvojica sa neskôr po penalizáciách posunula na tretiu, respektíve štvrtú pozíciu.

Medzitým líder šampionátu Kimi Antonelli, ktorý po výmene motora zostúpil až na koniec štartového roštu, povedal, že len dúfa v získanie nejakých bodov.

Musia urobiť maximum


Hamilton, sedemnásobný šampión, sa v Monze snažil o rekordné šieste pole position, no ostal na piatich, o ktoré sa delí s legendou Ferrari Michaelom Schumacherom.

"Máme naozaj skvelé auto. Pred nami sú len motory Mercedesu a myslím si, že sme odviedli dobrú prácu, aby sme sa k nim dostali čo najbližšie, ale nakoniec na rovinke získajú niekoľko desatín. Je to tak, ako to je. Musíme len urobiť maximum. Dúfame, že v budúcnosti budeme mať trate, ktoré sa nebudú príliš spoliehať na výkon," uviedol Brit.

"Som naozaj vďačný chlapcom v továrni, pretože sem priniesli vylepšenie. Naozaj tlačia, ale toto je jednoducho situácia, v ktorej sa nachádzame," pokračoval Hamilton.

Opäť však kritizoval tímovú stratégiu s tým, že mu spôsobila stratu rytmu v jazde. "Prevedenie v Q3 bolo dosť zlé. Skončil som uprostred ničoho bez nikoho," povedal s odkazom na potrebu ťahu vozidla v zákrute na vysokorýchlostnom okruhu v Monze.

"Keď sledujete iné monoposty, do zákruty vchádzate o niekoľko kilometrov rýchlejšie, takže sa brzdná dráha upraví. Nebolo to hrozné kolo, ale ako som povedal, referencie boli rôzne," prezadil skúsený šampión F1.

Jasná stratégia


Antonelli priblížil, že sa snažil pomôcť svojmu rivalovi v boji o titul a tímovému kolegovi Georgeovi Russellovi. "To musím urobiť. Tím ma o to požiadal a ja som, samozrejme, urobil, čo som musel. Snažil som sa pomôcť, ako sa len dalo."

Ako uviedol, aj s penalizáciou musel byť dobrý tímový hráč. "Myslím si, že som odviedol dobrú prácu a som rád, že to vyšlo."

Dodal, že v pretekoch očakáva ťažký boj, ale dúfa, že ak to bude možné, získa body. "Pokúsime sa vyhnúť problémom, potom sa pokúsime čo najrýchlejšie predbehnúť jazdcov v prvých kolách a potom naháňať rýchlejšie autá. Bude to ťažké, ale pokúsim sa užiť si to," doplnil mladý 20-ročný taliansky jazdec.


Zdroj: SITA.sk - Hamilton je sklamaný a opäť kritizoval tímovú stratégiu: Skončil som uprostred ničoho bez nikoho © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Formula 1 VC Talianska
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