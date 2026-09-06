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06. septembra 2026
Šláger dopadol lepšie pre Dunajskú Stredu, Slovan prehral druhý raz v rade. Generálka na PSG mu nevyšla – VIDEO
Hráči DAC vedú celú Niké ligu, keď stratili iba dva body za remízu s Ružomberkom ešte v 1. kole, no od toho času ťahajú šesťzápasovú víťaznú šnúru v I. lige. Futbalisti DAC Dunajská Streda ...
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6.9.2026 (SITA.sk) - Hráči DAC vedú celú Niké ligu, keď stratili iba dva body za remízu s Ružomberkom ešte v 1. kole, no od toho času ťahajú šesťzápasovú víťaznú šnúru v I. lige.
Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v šlágri 7. kola Niké ligy na domácom ihrisku nad aktuálnym majstrom ŠK Slovan Bratislava 2:0.
Vyrovnaný stav vydržal až do 78. minúty, kým sa nepresadil žolík z lavičky Alioune Sylla, ktorého v nadstavenom čase druhého polčasu podporil spoluhráč Abdoulaye Gueye.
"Belasí" prehrali druhý zápas po sebe v slovenskej súťaži, keď pred týždňom podľahli Michalovciam na Tehelnom poli. Zažili tak neúspešnú generálku pred stredajším (9.9.) vstupom do Ligy majstrov na štadióne úradujúceho šampióna PSG.
Naopak, hráči zo Žitného ostrova vedú celú Niké ligu, keď stratili iba dva body za remízu s Ružomberkom ešte v 1. kole, no od toho času ťahajú šesťzápasovú víťaznú šnúru v I. lige.
Dunajskej Strede patrí 1. miesto v tabuľke o skóre pred MŠK Žilina, ktorá má však o duel viac. Bodovo sa na nich môže dotiahnuť Spartak Trnava v prípade triumfu nad domácimi Liptákmi.
"Sme veľmi šťastní z toho, akým výkonom sme dosiahli toto víťazstvo. Z oboch strán to bol výborný futbal. Hralo sa vo vysokom tempe, a preto musel byť tento zápas zaujímavý aj pre fanúšikov. V prvom polčase mali oba tímy svoje momenty," začal tréner DAC Robert Klauss.
"V druhom dejstve sme čoraz viac preberali kontrolu nad stretnutím a v závere sme strelili aj dva góly. Narazili na seba tímy na vysokej úrovni a v takýchto dueloch rozhodujú detaily a maličkosti. Sme veľmi šťastní a ideme do ďalších súbojov so sebavedomím z tohto výsledku. Videli sme, že dokážeme zdolať Slovan a to je skvelým poznatkom," dodal nemecký kouč pre klubový web.
Naopak, kormidelník Slovana Yaya Touré bol sklamaný. "V prvom polčase sme boli málo dôrazní, nedoťahovali sme veci do konca. Po prestávke to bolo oveľa lepšie, avšak v posledných 20 minútach sa na nás akoby začala prejavovať únava. Aj z toho som sklamaný. Prvýkrát som videl moje mužstvo hrať takto zle," nešetril kritikou bývalý futbalista.
"Všetky odrazené lopty získaval súper, DAC rovnako viac dominoval v strede, to ma bolí najviac. Nechcem, aby sme hrali tak ako teraz. Rovnako netreba zabudnúť, že sme čelili súperovi, ktorý hral veľmi dobre. Vždy som razil mentalitu, že z prehier či nepríjemných momentov sa dá vyjsť tak, že pokračujete ďalej a zoberiete si ponaučenie do budúcna, aby ste sa zlepšovali. Beriem to ako dobrú lekciu pre mňa i hráčov, aby sme sa prezentovali lepšie. Sú tu ďalšie dni, ďalšie, ešte ťažšie zápasy," doplnil na margo merania síl v LM s parížskym PSG.
Kapitán "belasých" Andraž Šporar priznal, že takýto výkon na úspechy stačiť nebude, a že celé mužstvo musí pridať. "Dunajská Streda bola lepšia a vyhrala zaslúžene. My musíme skloniť hlavy a pracovať. Musíme zo seba vydať pre Slovan viac."
Bez strely na bránu sa zvíťaziť nedá, Slovanu sa to podarilo iba raz. "Všetci musíme hrať lepšie, ja aj ostatní. Ak nie, budeme mať problém, a to nikto z nás nechce."
Druhá prehra v rade nebola zapríčinená myšlienkami na "milionársku súťaž". "Aj toto bol pre nás veľký večer – dobré počasie pre futbal, výborná atmosféra, naši skvelí fanúšikovia, ktorí nás celý čas podporovali. Domáca liga je základ, musíme ju vyhrať. Aj preto musíme zabrať a dať tam viac bojovnosti, kreativity, jednoducho všetkého," uviedol slovinský útočník pre klubový web s tým, že sa na PSG pripravia čo najlepšie.
Zdroj: SITA.sk - Šláger dopadol lepšie pre Dunajskú Stredu, Slovan prehral druhý raz v rade. Generálka na PSG mu nevyšla – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v šlágri 7. kola Niké ligy na domácom ihrisku nad aktuálnym majstrom ŠK Slovan Bratislava 2:0.
Vyrovnaný stav vydržal až do 78. minúty, kým sa nepresadil žolík z lavičky Alioune Sylla, ktorého v nadstavenom čase druhého polčasu podporil spoluhráč Abdoulaye Gueye.
"Belasí" prehrali druhý zápas po sebe v slovenskej súťaži, keď pred týždňom podľahli Michalovciam na Tehelnom poli. Zažili tak neúspešnú generálku pred stredajším (9.9.) vstupom do Ligy majstrov na štadióne úradujúceho šampióna PSG.
Naopak, hráči zo Žitného ostrova vedú celú Niké ligu, keď stratili iba dva body za remízu s Ružomberkom ešte v 1. kole, no od toho času ťahajú šesťzápasovú víťaznú šnúru v I. lige.
Dunajskej Strede patrí 1. miesto v tabuľke o skóre pred MŠK Žilina, ktorá má však o duel viac. Bodovo sa na nich môže dotiahnuť Spartak Trnava v prípade triumfu nad domácimi Liptákmi.
Vysoká úroveň futbalu
"Sme veľmi šťastní z toho, akým výkonom sme dosiahli toto víťazstvo. Z oboch strán to bol výborný futbal. Hralo sa vo vysokom tempe, a preto musel byť tento zápas zaujímavý aj pre fanúšikov. V prvom polčase mali oba tímy svoje momenty," začal tréner DAC Robert Klauss.
"V druhom dejstve sme čoraz viac preberali kontrolu nad stretnutím a v závere sme strelili aj dva góly. Narazili na seba tímy na vysokej úrovni a v takýchto dueloch rozhodujú detaily a maličkosti. Sme veľmi šťastní a ideme do ďalších súbojov so sebavedomím z tohto výsledku. Videli sme, že dokážeme zdolať Slovan a to je skvelým poznatkom," dodal nemecký kouč pre klubový web.
Najhorší výkon pod jeho vedením
Naopak, kormidelník Slovana Yaya Touré bol sklamaný. "V prvom polčase sme boli málo dôrazní, nedoťahovali sme veci do konca. Po prestávke to bolo oveľa lepšie, avšak v posledných 20 minútach sa na nás akoby začala prejavovať únava. Aj z toho som sklamaný. Prvýkrát som videl moje mužstvo hrať takto zle," nešetril kritikou bývalý futbalista.
"Všetky odrazené lopty získaval súper, DAC rovnako viac dominoval v strede, to ma bolí najviac. Nechcem, aby sme hrali tak ako teraz. Rovnako netreba zabudnúť, že sme čelili súperovi, ktorý hral veľmi dobre. Vždy som razil mentalitu, že z prehier či nepríjemných momentov sa dá vyjsť tak, že pokračujete ďalej a zoberiete si ponaučenie do budúcna, aby ste sa zlepšovali. Beriem to ako dobrú lekciu pre mňa i hráčov, aby sme sa prezentovali lepšie. Sú tu ďalšie dni, ďalšie, ešte ťažšie zápasy," doplnil na margo merania síl v LM s parížskym PSG.
Domáca liga je základ
Kapitán "belasých" Andraž Šporar priznal, že takýto výkon na úspechy stačiť nebude, a že celé mužstvo musí pridať. "Dunajská Streda bola lepšia a vyhrala zaslúžene. My musíme skloniť hlavy a pracovať. Musíme zo seba vydať pre Slovan viac."
Bez strely na bránu sa zvíťaziť nedá, Slovanu sa to podarilo iba raz. "Všetci musíme hrať lepšie, ja aj ostatní. Ak nie, budeme mať problém, a to nikto z nás nechce."
Druhá prehra v rade nebola zapríčinená myšlienkami na "milionársku súťaž". "Aj toto bol pre nás veľký večer – dobré počasie pre futbal, výborná atmosféra, naši skvelí fanúšikovia, ktorí nás celý čas podporovali. Domáca liga je základ, musíme ju vyhrať. Aj preto musíme zabrať a dať tam viac bojovnosti, kreativity, jednoducho všetkého," uviedol slovinský útočník pre klubový web s tým, že sa na PSG pripravia čo najlepšie.
Zdroj: SITA.sk - Šláger dopadol lepšie pre Dunajskú Stredu, Slovan prehral druhý raz v rade. Generálka na PSG mu nevyšla – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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