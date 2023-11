Hamran chcel podľa Eštoka skončiť až koncom roka a to bol vraj dôvod, prečo ho odvolal

2.11.2023 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) po nástupe do funkcie nenašiel žiadnu dokumentáciu, podľa ktorej mal bývalý policajný prezident Štefan Hamran skončiť vo funkcii k 31. októbru. Uviedol to na štvrtkovom zasadnutí brannobezpečnostného výboru parlamentu.„Naopak, informácie, ktoré sme dostali z osobného úradu hovorili o tom, že pán Hamran by si rád vyčerpal svoju služobnú dovolenku a skončil na konci roka aby mu ešte nabehli výsluhové roky," povedal Šutaj Eštok.Z tohto dôvodu podľa vlastných slov prijal rozhodnutie o prevelení Hamrana do Popradu. „Myslím si, že tam je rovnako potrebné slúžiť," dodal minister.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok koncom októbra odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana z funkcie. Políciu namiesto neho dočasne povedie Rastislav Polakovič