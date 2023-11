Žena, ktorú napadol útočník vo vlaku, je v stabilizovanom stave

Zdravotný stav mladej ženy, ktorú mal v stredu (1. 11.) večer vo vlaku z Košíc do Žiliny nožom napadnúť útočník, je stabilizovaný. Prípad naďalej vyšetruje polícia. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová uviedla, že na tiesňovú linku prijali žiadosť o pomoc k 22-ročnej žene s bodným poranením krku.





"Na železničnú stanicu v Spišskej Novej Vsi sme vyslali posádku rýchlej lekárskej pomoci. Záchranári ju po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice," uviedla Klimešová.

Hovorkyňa siete Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová TASR potvrdila, že pacientka bola do spišskonovoveskej nemocnice privezená so stredne ťažkými zraneniami. "Momentálne je jej zdravotný stav stabilizovaný, nateraz zostáva hospitalizovaná v nemocnici," uviedla.



Polícia zatiaľ bližšie informácie k prípadu neposkytla. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová v stredu večer potvrdila, že došlo k incidentu medzi cestujúcimi. Incident sa mal odohrať v rýchliku R 762 smerujúcom z Košíc do Žiliny neďaleko stanice v Spišskej Novej Vsi.