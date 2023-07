Hamran mal byť po spore so Šimkom odvolaný, tvrdí Dolinková z Hlasu, Progresívne Slovensko to vidí opačne

Ódor v politickej hre

Kto ide proti Hamranovi

23.7.2023 (SITA.sk) - Spor bývalého ministra vnútra Ivana Šimka a policajného prezidenta Štefana Hamrana sa mal skončiť odvolaním šéfa polície.V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to skonštatovala kandidátka strany Hlas-SD Zuzana Dolinková . Podľa nej je neprijateľné, aby bol dva a po mesiaca pred parlamentnými voľbami neobsadený post ministra vnútra.„Dodnes sme nepočuli z úst premiéra Ľudovíta Ódora ani prezidentky Zuzany Čaputovej žiaden relevantný dôvod, prečo bol minister vnútra Ivan Šimko odvolaný,“ skonštatovala Dolinková. Zároveň pripomenula, že polícia je podriadená rezortu vnútra.„Minister vnútra je zodpovedný politicky za vedenie rezortu, nesie za to politickú zodpovednosť. To znamená, že ak bol nejaký problém v jednej zložke rezortu, ktorý minister riadi, tak si mal urobiť poriadok. Teda jasné, že mala padnúť hlava šéfa Policajného zboru,“ uviedla Dolinková.Podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej SaS ) je spor exministra a šéfa polície komplikovaná záležitosť. Premiér Ódor sa však podľa nej v tejto súvislosti nechal zatiahnuť do politickej hry.„Ja som nepočula úplne jasné a pádne dôvody,“ uviedla v súvislosti s odvolaním Šimka. Doplnila, že celá vec sa mala riešiť za zatvorenými dverami.Podľa kandidátky za stranu Demokrati Andrey Letanovskej je dôvera voči ministrom výsostne záležitosťou premiéra Ódora a prezidentky Čaputovej „Nemám dostatok informácii a nie je to môj mandát. Len chcem povedať, že keď niekto silou-mocou bojuje proti policajnému prezidentovi, vždy za tým treba hľadať, že v aký prospech," vyhlásila Letanovská.Kandidátka Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková v tejto súvislosti pripomenula, že Šimko mal ako minister úradníckej vlády dve úlohy. Konkrétne zabezpečiť riadny priebeh volieb a tiež zabezpečiť nezávislosť vyšetrovania káuz od politických vplyvov.„Je zrejmé, že tú druhú úplne nenaplnil,“ povedala s tým, že s odobraním poverenia viesť rezort vnútra Šimkovi sa hnutie stotožňuje. „Pretože to naozaj vyzerá tak, že tam dochádzalo k nejakej politizácii,“ dodala Plaváková.