Vláda je pripravená poslať pre Slovákov na Rodos lietadlo. Ak nie, sadne do vládneho špeciálu ešte dnes Kollár

23.7.2023 (SITA.sk) - Slovensko je pripravené poslať pre dovolenkárov na grécky Rodos, ktorý sužujú požiare, vládny špeciál. V zverejnenom videu to povedal predseda parlamentu Boris Kollár Problémom však podľa neho je, že sa slovenskí občania na Rodose nemajú ako dostať na miestne letisko.„Aj keď vyslali autobusy, tak hasiči ich zastavili. Kvôli bezpečnosti,“ povedal Kollár. Vláda a rezort zahraničia sa však podľa šéfa parlamentu celou vecou zaoberajú a sú pripravení vyslať vládny špeciál.Kollár doplnil, že v prípade, že by sa v záležitosti nič nedialo, bude ju riešiť osobne. „Sadnem do toho lietadla a pôjdem tam kľudne aj dnes večer pre tých ľudí,“ dodal predseda parlamentu.Niekoľko tisíc osôb vrátane mnohých turistov museli na gréckom ostrove Rodos evakuovať do bezpečia, keďže požiar trvajúci od začiatku týždňa sa vymkol spod kontroly.