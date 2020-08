Hamšík ani Dúbravka nenastúpia proti Izraelu a Česku, Hapal zverejnil nomináciu na zápasy Ligy národov

Nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie na septembrové zápasy Ligy národov v Izraeli a doma proti Česku:



Brankári: Marek Rodák, Dominik Greif, Dušan Kuciak

Obrancovia: Peter Pekarík, Ľubomír Šatka, Martin Koscelník, Lukáš Štetina, Milan Škriniar, Martin Valjent, Norbert Gyömbér, Branislav Niňaj, Dávid Hancko

Stredopoliari: Stanislav Lobotka, Patrik Hročovský, Juraj Kucka, Ondrej Duda, Matúš Bero, Erik Sabom Lukáš Haraslín, Jaroslav Mihalík

Útočníci: Michal Ďuriš, Róbert Boženík, Ivan Schranz, Adam Zreľák





25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácia Pavel Hapal do nominácie na septembrové zápasy Ligy národov v Izraeli a doma proti Česku nezaradil kapitána Marek Hamšíka Ide o dohodu s hráčom čínskeho klubu Ta-lien I-fang , ktorý by v prípade návštevy Európy musel pri návrate do klubu putovať do dlhej karantény. Dohoda znie, že Hamšík bude Slovákom k dispozícii v októbri na zápasy LN a baráže o postup na ME.Pavel Hapal do tímu nevybral ani brankár Martin Dúbravku z anglického Newcastlu United ani hráčov pôsobiacich v zámorskej MLS. Slováci proti Čechom nastúpia 4. septembra v Bratislave, o tri dni neskôr ich v meste Netanyia čaká duel proti výberu domáceho Izraela.