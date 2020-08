Dallas so Sekerom otočili zápas play-off NHL z 0:2, Islanders strelili Flyers štyri góly (video)

Dve plusky pre Slováka





Strojcom úspechu bol brankár Varlamov





25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Klub zámorskej hokejovej NHL Dallas Stars v kádri so slovenským obrancom Andrejom Sekerom má za sebou aj druhý úspešný duel v 2. kole play-off kanadsko-americkej profiligy. "Hviezdy" v kanadskom Edmontone zdolali Colorado Avalanche aj v druhom vzájomnom súboji 5:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú už 2:0 na zápasy.Dallas pritom v polovici stretnutia prehrával 0:2, no ešte pred druhou sirénou Stars otočili na 4:2 vo svoj prospech a gólovú bodku za stretnutím dal v III. tretine Jamie Oleksiak.Andrej Sekera absolvoval v tíme víťazov 18:52 min a okrem jedného streleckého pokusu na bránku súpera si pripísal aj dva plusové body.Dallas si pripísal už piaty triumf za sebou, keď predtým sériu 1. kola play-off proti Calgary ukončil troma víťazstvami. "Podarilo sa nám otočiť pár zápasov. Je to znamenie toho, že sa nikdy nevzdávame," poznamenal pre NHL.com útočník Joe Pavelski, ktorý gólom odštartoval pondelkový obrat Dallasu.Úspešný vstup do 2. kola vyraďovacej časti majú za sebou hokejisti New Yorku Islanders , ktorí si v Toronte poradili s hráčmi Philadelphie Flyers , hladkým triumfom 4:0 sa ujali vedenia v sérii 1:0 na zápasy.Okrem autora víťazného gólu Andyho Greena už v šiestej minúte bol hlavným strojcom úspechu "ostrovanov" ruský brankár Semion Varlamov, ktorý zneškodnil všetkých 29 striel "letcov".Varlamov neinkasoval už viac ako dva zápasy za sebou, konkrétne nelovil puk zo svojej siete 136:20 min a len 40 sekúnd potrebuje na prekonanie klubového rekordu Billyho Smitha z play-off v roku 1980."Hráme defenzívne a chlapci pred mnou dnes opäť zahrali skvelo. Je fajn mať dva shutouty za sebou, ale v tejto fáze súťaže už nejde o čisté kontá. Je to play-off a rátajú sa iba víťazstvá," povedal po súboji gólman Varlamov pre oficiálny web súťaže.