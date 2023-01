Hamšík je na svoju kariéru pyšný, zažil rok plný úspechov a ocenila ho aj prezidentka

Ligový titul s Trabzonsporom

Rozlúčil sa s národným tímom

Obrovské emócie

Vyznamenanie od prezidentky

4.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalista Marek Hamšík má za sebou výnimočný rok, počas ktorého získal viacero ocenení. S Trabzonsporom sa stal majstrom Turecka a získal Turecký superpohár, zahral si s ním aj v skupinovej časti Európskej ligy 2022/2023 a dostal ocenenie pre najlepšieho zahraničného hráča v najvyššej tureckej súťaži za sezónu 2021/2022.Okrem toho skončil druhý v ankete Futbalista roka 2021 na Slovensku a šiesty v ankete Športovec roka 2022 na Slovensku.Ligový titul s Trabzonsporom bol pre Hamšíka prvý v kariére. „V meste vypuklo obrovské šialenstvo. Priaznivci odpočítavali hodiny, každý bol nedočkavý a netrpezlivo čakal na historický úspech. Premenili sme hneď prvý mečbal a v predstihu sme sa stali majstri Turecka. Aj teraz, keď si spomínam na posledný aprílový deň, mám zimomriavky. Trabzon sa stal majstrom po 38-ich rokoch a ja som sa dočkal prvého titulu v seniorskej kategórií. Bol to jeden z mojich najpamätnejších dní. Slovami sa ani nedá opísať ten moment, keď som zdvihol trofej. Dlho som na to čakal a nakoniec som sa dočkal," zaspomínal si 35-ročný stredopoliar na svojom oficiálnom webe.Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie sa vlani oficiálne rozlúčil s národným tímom, za ktorý odohral rekordných 136 zápasov a strelil v nich 26 gólov.„Nebolo to jednoduché. Dlho som rozmýšľal, no po pätnástich rokoch som sa rozhodol uzavrieť významnú a nádhernú časť mojej futbalovej kariéry. Bola to dlhá a krásna cesta, na ktorú som veľmi pyšný. Som až dojatý, že som mohol byť pri všetkých najväčších úspechoch slovenskej futbalovej reprezentácie," povedal rodák z Banskej Bystrice, ktorý odohral záverečný duel v drese Slovenska 20. novembra 2022 proti Čile (0:0).„Bol to zápas, v ktorom bolo všetko a hlavne obrovské emócie. Bola to pre mňa veľká pocta. Bola to absolútna špička, čo sa týka atmosféry. Naplno som si to užil. Neskutočné. Nikdy som tak v reprezentácii neplakal, bolo to prvýkrát. Keď som videl moje číslo sedemnásť, tak sa to vo mne všetko spustilo. Bola to najsilnejšia chvíľa, splnil sa mi sen. Budem na to spomínať, až kým nezostarnem. Aj dnes, skoro dva mesiace po stretnutí, môžem povedať iba to, že ďakujem," dodal Hamšík ku svojej reprezentačnej rozlúčke v Bratislave.Marek Hamšík sa hneď v úvode roka 2023 dočkal ďalšej veľkej pocty. Od prezidentky SR Zuzany Čaputovej si prevzal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.„Nečakal som to. Veľmi ma potešilo, keď som dostal pozvanie od pani prezidentky na ceremóniu. Je to ocenenie za celoživotnú kariéru. Je to najkrajšie ocenenie, aké som dostal. Je to pre mňa obrovská česť, že som sa ocitol v spoločnosti významných ľudí," dodala niekdajšia hviezda talianskeho klubu SSC Neapol.