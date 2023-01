Varga skončil tretí v skrátenej 3. etape Rely Dakar 2023. Bolo to utrpenie, tvrdí

Veľmi rýchla etapa

4.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský štvorkolkový pretekár Juraj Varga sa v utorok tešil z prvého pódiového umiestnenia na prestížnom podujatí Rely Dakar, v 3. etape aktuálnej edície v Saudskej Arábii obsadil 3. miesto v kategórii Quad a udržal si 8. pozíciu v celkovej klasifikácii. Organizátori pre nepriaznivé počasie etapu najskôr skrátili a potom predčasne ukončili po 345 z plánovaných 447 km meraných úsekov, trasa viedla z Al Ula do Ha´ilu.„Bola to veľmi rýchla etapa, kvôli veľkej búrke bolo posledných 40 kilometrov zrušených. Mne sa dnes išlo veľmi dobre a od začiatku do konca som mal veľmi dobré tempo. Po skrátení etapy sme išli ešte prejazd po ceste. Neviem, či to bolo tým neskutočným dažďom, ale na prejazde mi začal vynechávať motor. Každú chvíľu som stál a všeličo vymieňal, no bolo to utrpenie. Do bivaku som prišiel ako tak, navyše, kompletne premočený. Trvalo mi tých 200 km asi štyri hodiny, ale som v bivaku a to je podstatné. Dúfam, že sa nám podarí zistiť, čo sa deje a ráno pokračovať ďalej. Teraz je to už len na mechanikoch, aby to dali na zajtra dokopy. Pre dnešok berieme skvelé 3. miesto," uviedol 30-ročný Nitran po 3. etape, citoval ho oficiálny web Slovenskej motocyklovej federácie (SMF). Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v 3. etape 16. priečku a v priebežnom poradí kategórie motocyklov poskočil z 21. na 18. pozíciu. V kategórii Classic utorkovú etapu úplne zrušili v tejto súťaži štartuje Ľuboš Schwarzbacher s Čechom Jánom Ulrichom Na Rely Dakar tiež súťažia medzi kamiónmi Róbert Kasák so slovenský spolujazdcom Tomášom Kazarkom a Čechom Jaroslav Kolář, Ľubomír Palčo je členom posádky s Maďarom Zsoltom Darázsim a Francúzom Pierrom Calmonom. Medzi automobilmi museli Čech Miroslav Zapletal so slovenským navigátorom Marekom Sýkorom odstúpiť v pondelok 2. etape pre nehodu.V stredu je na Rely Dakar 2023 na programe 4. etapa v Ha´ile dlhá 547 km, meraných je 425 km. Súčasťou trasy sú vysoké pieskové duny na prvých 100 km.