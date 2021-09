Hamšík je najlepšie hodnotený futbalista tureckej Süper Lig, v Trabzonspore odohral zatiaľ každý zápas

Odohral takmer plný čas

Hamšík sa vracia do reprezentácie

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Marek Hamšík je najlepšie hodnotený futbalista tureckej Süper Lig. Špecializovaný web SofaScore zaradil kapitána slovenskej reprezentácie a stredopoliara Trabzonsporu na prvé miesto s priemernou známkou 7,66. Druhý je nigérijský obranca Alanyasporu Chidozie Awaziem so známkou 7,60 a tretí malijský stredopoliar Adama Traoré z Hataysporu so známkou 7,51."Určite je to príjemné počuť, no treba to brať s rezervou. Chcem len odovzdať všetko na ihrisku pre moje mužstvo a spoluhráčov,” povedal Marek Hamšík na svojom oficiálnom webe marek-hamsik.sk.V Turecku dosiaľ odohrali sedem kôl z nového súťažného ročníka a Hamšíkov Trabzonspor je v tabuľke druhý s bilanciou 4 víťazstvá - 3 remízy o bod za Fenerbahce Istanbul. Spolu s Altayom, Besiktasom a Hataysporom dal Trabzonspor najviac gólov - štrnásť.Hamšík strelil jeden gól, ale asistenčný podiel mal na viacerých. Z celkového počtu 630 minút v riadnom hracom čase odohral 618. Hamšík prišiel do Trabzonsporu toto leto zo švédskeho Göteborgu a dosiaľ absolvoval všetky súťažné zápasy.Za necelé dva mesiace to bolo jedenásť stretnutí. V pondelok hral Tranbzonspor doma s Alanyasporom a v prípade víťazstva by sa dostal na čelo tabuľky. Zápas sa však skončil remízou 1:1. "Všetci sme čakali, že zvíťazíme, ale bol to opäť náročný zápas a mali sme aj trochu smoly. Stále sme však bez prehry,” dodal Marek Hamšík.Po sobotňajšom zápase proti Kayserisporu nasleduje v európskych ligových súťažiach aj pre hráčov Trabzonsporu reprezentačná prestávka. Hamšík sa presunie k slovenskej reprezentácii, na ktorú čakajú mimoriadne dôležité októbrové kvalifikačné zápasy MS 2022 v Rusku a Chorvátsku."Teší ma, že Hamšík pravidelne hráva v Turecku a jeho tímu sa darí," uviedol tréner reprezentácie SR Štefan Tarkovič na nominačnej tlačovej konferencii v Bratislave.