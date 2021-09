Kentoš zverejnil nomináciu na kvalifikáciu o postup na ME 2023, futbalistom do 21 rokov pomôžu štyria legionári (video)

Musia hrať agresívnejšie



Nominácia slovenskej reprezentácie futbalistov do 21 rokov na októbrové zápasy v kvalifikácii o postup na ME 2023:

Brankári: Ivan Krajčírik, Richard Ludha, Ľubomír Belko

Obrancovia: Peter Kováčik, Kristián Mihálek, Sebastián Kóša, Tomáš Nemčík, Samuel Suľa, Ivan Mesík, Matúš Malý, Matúš Vojtko

Stredopoliari: Martin Šviderský, Peter Pokorný, Samuel Lavrinčík, Matúš Kmeť, Miroslav Gono, Adam Goljan, Ján Bernát, Filip Lichý, Roland Galčík

Útočníci: Jakub Kadák, Matej Trusa, Adrián Kaprálik

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia futbalistov do 21 rokov v októbri absolvuje ďalšie dve stretnutia v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy v roku 2023, mladí Slováci nastúpia 8. októbra v španielskom meste Sevilla proti domácim rovesníkom a o štyri dni neskôr v Nite hostia hráčov Malty.Tréner Jaroslav Kentoš na tieto dve stretnutie nominoval spolu 23 hráčov, medzi nimi je aj kvarteto legionárov - Ivan Mesík, Martin Šviderský, Peter Pokorný a Ján Bernát."Pri tvorbe nominácie som mal pozitívne starosti. Všetci naši hráči pravidelne hrávajú, to je pre nás dobrá správa. Možno menší problém bol u Adama Oberta, ktorý mal na septembrovom zraze pozitívny test na koronavírus a musel zostať doma v desaťdňovej karanténe a až potom sa pripojil ku klubu. To je jeden z dôvodov, prečo nie je v nominácii a zostáva v tréningovom procese v Cagliari," ozrejmil kouč Kentoš.Boj o kontinentálny šampionát začali slovenskí futbalisti v septembri domácim triumfom 3:1 nad výberom Litvy a prehrou 0:1 na pôde Severného Írska."Nie sme spokojní s tým, že sme v Severnom Írsku nezískali aspoň bod, pretože náš výkon bol dobrý. Je to veľká škoda. V porovnaní so septembrom musíme hrať ešte agresívnejšie, aby sme získavali body aj v takýchto zápasoch. O kvalite Španielov sa nemusíme rozprávať, väčšina ich hráčov hráva prvú ligu. Hru Malty máme dobre zmapovanú. Vychádzajú z dobre organizovanej obrany a vedie byť nebezpeční z brejkov. Verím, že keď chlapci podajú dobrý výkon, Maltu domáce dokážeme zdolať," informoval Kentoš."Spokojný budem, ak sa si hráči siahnu na dno svojich možností," povedal.Na ME 2023 sa predstaví spolu 16 výberov do 21 rokov. Istotu účasti majú organizátori Rumuni a Gruzínci. Na šampionát postúpia víťazi každej z deviatich kvalifikačných skupín aj najlepší tím z druhých priečok. Zostávajúcich osem družstiev z druhých miest zabojuje o Euro v baráži.