Hamšík má s Trabzonsporom tretiu trofej. Aj v tejto sezóne budeme veľmi silní, sľúbil po výhre Superpohára (foto+video)

Čaká ich štart tureckej ligy

31.7.2022 (Webnoviny.sk) - Po minulosezónnej ligovej trofeji a triumfe v Tureckom pohári získal slovenský futbalista Marek Hamšík v drese Trabzonsporu i tamojší superpohár.V sobotňajšom dueli na Atatürkovom olympijskom štadióne v Istanbule zvíťazil Trabzonspor nad Sivassporom vysoko 4:0 a národný superpohár vyhral po jubilejný desiaty raz.„Máme za sebou ďalšiu krásnu futbalovú noc. Získali sme prvú trofej v novej sezóne. Sme veľmi šťastní,“ uviedol Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej stránky. Čerstvo 35-ročný záložník nastúpil v základnej jedenástke trénera Abdullaha Avciho a na trávniku pobudol do 82. min.Podľa Hamšíka Trabzonspor výkonom v superpohári naznačil, že aj v novej sezóne 2022/2023 bude veľmi silný.„O zisku Superpohára rozhodli naše góly na konci, a hneď na začiatku druhého polčasu. Veľká vďaka patrí našim fantastickým fanúšikom. Je až neskutočné, ako nás podporovali aj v Istanbule. To sa nedá slovami opísať, to treba zažiť... Práve preto som si po zápase zobral pohár a išiel smerom k nim. Tá trofej patrí im,“ dodal Hamšík.Duel o superpohár sa tradične koná v úvode nového ročníka. Trabzonspor vykročí za obhajobou ligového prvenstva piatkovým zápasom na ihrisku Istanbulsporu.„Dnes ešte môžeme oslavovať, ale od zajtra pokračujeme v príprave na víkendový štart tureckej ligy. Potrebujeme ho zachytiť a urobiť si pohodu pred augustovými dôležitými zápasmi play-off Ligy majstrov,“ zakončil Hamšík.