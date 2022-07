EYOF 2022 v Banskej Bystrici mal prekvapivo vysokú návštevnosť a bol najsledovanejším v histórii (foto)

aktualizované 31. júla 2022, 12:31



Ďalším hostiteľom bude Maribor

Zjednotenie Európy skrze šport

Prekvapili aj výkony športovcov

31.7.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici príjemne prekvapil svojou návštevnosťou. Ako v tlačovej správe uviedol výkonný riaditeľ podujatia Peter Hamaj , na športoviská i do fanzóny si dovedna našlo cestu takmer 150-tisíc fanúšikov.„EYOF rozprúdil športový život nielen v Banskej Bystrici, ale v celom regióne. Špeciálna vďaka patrí dobrovoľníkom, bez ktorých by nebolo možné podujatie takého rozsahu zorganizovať,“ vyhlásil Hamaj.Bodku za EYOF 2022 dal sobotňajší večerný záverečný ceremoniál, ktorý pre nepriaznivé počasie museli presunúť do haly určenej pre súťaže v džude v banskobystrickom Šport parku.Uskutočnila sa tak iba protokolárna časť, teda odovzdanie organizátorskej štafety nasledujúcemu hostiteľovi EYOF - slovinskému Mariboru, kde sa športový festival európskej mládeže uskutoční od 23. do 29. júla 2023.Prezident Európskych olympijských výborov (EOV) Spyros Capralos vyzdvihol, že Banská Bystrica posunula EYOF opäť na vyššiu úroveň.„Bola to pozoruhodná ukážka budúceho športového potenciálu Európy, ktorý podľa mňa skutočne zažiaril na kontinentálnej scéne. Boli sme svedkami prekonávania rekordov na športoviskách aj mimo nich, ako aj zápisov do histórie v podobe míľnikov, ako bola napríklad vôbec prvá medaila z EYOF pre Maltu. EYOF vždy úspešne prispieval k zjednocovaniu Európy prostredníctvom športu a propagácii olympijských hodnôt medzi mladými športovcami a fanúšikmi,“ poznamenal niekdajší grécky vodný pólista.Športový riaditeľ EYOF Marek Majerčák mal radosť, že k bezproblémovému priebehu prispela aj pripravenosť športovísk v Banskej Bystrici, Zvolene, Detve, Badíne a Slovenskej Ľupči."Sme prekvapení vysokou úrovňou výkonov športovcov. Zároveň nás zaujala súťaživosť a vzájomná tímová podpora, s akou sa púšťali do súbojov. Mnohí si vylepšili svoje osobné maximá,“ podotkol.