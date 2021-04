Hamšík po zranení debutoval v drese IFK Göteborg, vďačný bol aj za 20 minút na ihrisku

Získali dôležité body

20.4.2021 (Webnoviny.sk) - Takmer mesiac a pol po podpise zmluvy s IFK Göteborg sa Marek Hamšík dočkal súťažného debutu na severe Európy. V pondelkovom zápase 2. kola Allsvenskan IFK Göteborg zdolal AIK Štokholm 2:0 (2:0) sa kapitán slovenskej reprezentácie objavil na trávniku v 74. min, keď vystriedal Simona Therna.Bývalý hráč SSC Neapol , ale aj čínskeho klubu Ta-Lien Pro absolvoval súťažný zápas po 152-dňovej odmlke. V posledných týždňoch pauzoval pre zranenie lýtka."Som veľmi šťastný, že som mohol po dlhšom čase opäť hrať. Najdôležitejšie je však to, že sme vyhrali a potešili našich fanúšikov. Získali sme dôležité tri body,“ cituje 33-ročného stredopoliara jeho oficiálna stránka marek-hamsik.sk.Keď v 74. min vstúpil na trávnik, prítomných pár divákov na Gamla Ullevho ho vítalo skandovaným potleskom. Za dvadsať minút absolvoval 18 dotykov s loptou a vyhral všetky osobné súboje."Či som nebol sklamaný, že som nenastúpil od začiatku? V žiadnom prípade. Som veľmi rád, že ma kouč nominoval na zápas a v závere mi dal šancu. Nastúpil som po piatich mesiacoch. Nebolo to jednoduché, ale bol to super pocit opäť vybehnúť na ihrisko. Potrebujem minimálne 2-3 zápasy, aby som sa dostal do zápasovej kondície. Rád by som pomohol môjmu tímu k dosiahnutiu dobrých výsledkov," dodal Hamšík.IFK Göteborg je po dvoch kolách v tabuľke najvyššej švédskej súťaže na štvrtom mieste so ziskom 4 bodov. Najbližší zápas odohrajú "Blaavitt" v pondelok 26. apríla doma proti Degerforsu.Pre Hamšíka je IFK Göteborg niečo ako z núdze cnosť. Po predčasnom konci v čínskom klube Ta-lien Pro už po skončení zimného prestupového obdobia vo väčšine krajín už v Európe nemal veľa možností, kde môže pokračovať v jarnej časti sezóny. Napokon sa rýchlo dohodol na severe Európy na zmluve do 30. augusta 2021.Dlhoročný špílmacher slovenskej reprezentácie si nemohol dovoliť zostať bez klubového angažmánu. Slovenská reprezentácia ho potrebuje v kvalifikácii MS 2022 , ale najmä na letnom záverečnom turnaji majstrovstiev Európy