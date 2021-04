Poprad si doma vydrel víťazstvo a je späť v sérii, Michalovce zlyhali v ofenzíve (video)

Vošvrda si poradil so všetkými pokusmi

Príkladná defenzíva

Poprad vyhral zaslúžene

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.4.2021 (Webnoviny.sk) - V treťom semifinálovom meraní síl medzi hokejistami Popradu Michaloviec to spočiatku vyzeralo na gólovú prestrelku. V 14. min prvej tretiny viedli domáci 2:1, ale potom brankári na oboch stranách "zatiahli rolety" a ďalšie góly už nepadli. Oba tímy vo zvyšku zápasu predvádzali skôr opatrný hokej s minimom streleckých príležitostí. Stav semifinálovej série play-off východniarskeho derby je aktuálne 2:1 pre Michalovce.Rozhodujúci moment sa zrodil už v 14. min, keď Michael Vandas spoza bránky našiel Lukáša Handlovského a ten svojím tretím gólom v play-off prekonal Stanislava Škorvánka. Šťastný popradský strelec v tej chvíli netušil, že dal predčasnú bodku za gólovým účtom tretieho semifinále.V závere prvej tretiny síce ešte mohol Patrik Svitana zveľadiť vedenie domácich z trestného strieľania, ale proti Škorvánkovi neuspel. "Bola tam výborná práca chlapcov za bránkou. Majky Vandas ma pekne našiel medzi kruhmi. Chlapci sa tlačili do bránky a ja som vystrelil po ľade. Brankára možno prekvapilo, že to nikto nestihol tečovať," uviedol Lukáš Handlovský k rozhodujúcemu momentu zápasu aj na webe hockeyslovakia.sk.Michalovce zlyhali v ofenzíve. V celom zápase len 13-krát vystrelili na bránku Popradu a celý čas akoby vyčkávali na príhodnú chvíľu udrieť. V posledných minútach tretej tretiny síce zvýšili tempo, ale brankár "kamzíkov" Tomáš Vošvrda si poradil so všetkými pokusmi "bezzubých líšok"."Hráčov súpera sme nepúšťali do väčších akcií, hrali sme piati dopredu aj dozadu. Chlapci to odbojovali a ja som iba zostával sústredený pre prípad nejakej gólovej šance. Nebolo to jednoduché, ale chlapci odohrali fantastické stretnutie a výrazne mi to uľahčili," pochválil Vošvrda spoluhráčov za príkladnú defenzívu."Sme späť v sérii, za čo sme radi. Víťazstvo je vydreté, ale zaslúžené. Chceli sme hrať aktívne celý zápas. Prvú tretinu sme mali veľa príležitostí vrátane trestného strieľania. Verím, že strelecká efektivita postupom času príde," skonštatoval asistent trénera Popradčanov Ján Šimko na klubovom webe."Nie je čo hodnotiť. Boli sme slabším mužstvom. Poprad vyhral zaslúžene. Musíme nájsť cestu, ako sa vrátiť na víťaznú vlnu. Už od tejto chvíle sa pripravujeme na ďalší zápas. S 13 strelami nevyhráme, je to veľmi málo smerom dopredu," uznal michalovský asistent Juraj Faith.Tretí zápas série sa zvykne označovať ako kľúčový a Popradčania v ňom hrali pod ťarchou stavu 0:2. Napokon to s odretými ušami zvládli a v utorok môžu ísť do štvrtého zápasu opäť doma s miernou výhodou, keďže znížili na 1:2. "Ak by sme 'rupli', bolo by to kritické. Zvíťazili sme však a teraz to chceme potvrdiť aj v druhom domácom zápase," dodal Handlovský pre oficiálny web SZĽH.