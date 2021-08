Hamšík sa po postupe v konferenčnej lige teší na Mourinhov AS Rím, Káčer pomohol Plzni

Káčer spečatil postup

Gól z poslednej akcie v nadstavení

13.8.2021 (Webnoviny.sk) - Tretie kvalifikačné kolo Európskej konferenčnej ligy prinieslo vo štvrtkových odvetách aj dve penaltové drámy s úspešným koncom pre tímy so slovenskými futbalistami. Plzeň takto v domácom prostredí vyradila waleský The New Saints a turecký Trabzonspor uspel až v rozstrele na trávniku nórskej Molde. Oba tímy postúpili do play-off o skupinovú fázu.Keď Plzeň pred 6-tisícovým domácim publikom v Doonsan Arene inkasovala od waleského TNS už vo 4. min, v tej chvíli hostia viedli v dvojzápase 4:1 a mali vydláždenú cestu k postupu do play-off.Lenže domáci sa najmä po prestávke do svojho ostrovného súpera zahryzli a gólmi Pavla Buchu, Tomáša Chorého a Francúza Jeana-Davida Beauguela v prvej minúte nadstaveného času zmazali trojgólové manko. V predĺžení v 113. min sa na ihrisko dostal aj slovenský stredopoliar Plzne Miroslav Káčer a bol to práve on, kto v záverečnom rozstrele definitívne pečatil postup Viktorie. O účasť v skupinovej fáze EKL sa Plzeň pobije s bulharským tímom CSKA Sofia."Penalty sme priebežne nacvičovali na tréningu. Vedel som, že máme dosť dobrých strelcov. Veril som všetkým, že tú svoju premenia. Podržal nás aj brankár Aleš Hruška. Som rád, že to takto vyšlo. Vážim si aj podporu fanúšikov z tribún. S nimi je to vždy lepšie a patrí im obrovské ďakujem," uviedol tréner FC Viktoria Plzeň Michal Bílek na klubovom webe.Aj futbalisti Trabzonsporu s Marekom Hamšíkom v zostave postúpili do play-off po penaltovej lotérii, keď úspešne zvládli odvetný duel na ihrisku Molde. Po 120 minútach bol na ukazovateli skóre stav 1:1. Keďže Hamšík, hrajúci na pravej strane zálohy, šiel dolu z ihriska v piatej minúte nadstaveného času, do záverečného rozstrelu nemohol zasiahnuť. Trabzonspor mohol postúpiť už v riadnom hracom čase, ale o vedenie 1:0 prišiel v siedmej minúte nadstavenia. Vtedy vyrovnal islandský útočník Bjorn Sigurdarson. V rozstrele sa však pomýlili až dvaja domáci hráči, zatiaľ čo hosťujúci len jediný. Slovenský reprezentačný kapitán nastúpil v základnej zostave tureckého tímu a už po desiatich minútach mohol skórovať. Jeho hlavička pristála na brvne domácej bránky."Máme veľkú radosť. Škoda, že sme víťazstvo neustrážili už v riadnom hracom čase. Veľmi veľa sa predlžovalo, dostali sme gól z poslednej akcie v nadstavenom čase. Našťastie sme potom zvládli penaltovú lotériu a postúpili sme. Budúci týždeň nastúpime proti AS Rím, ktoré vedie José Mourinho. No najprv nás čaká úvodný súboj v tureckej lige. Po náročnom zápase v Molde sa musíme dať rýchlo dokopy, lebo v pondelok hráme na ihrisku Malatyasporu," skonštatoval Marek Hamšík na svojom webe marek-hamsik.sk.V EKL sa vo štvrtok nedarilo slovenskej dvojici vo farbách poľského Slasku Vroclav. Brankár Matúš Putnocký štyrikrát inkasoval a Vroclav prehral na ihrisku izraelského Hapoel Beer Sheva 0:4. Celkovo v dvojzápase uspel izraelský zástupca 5:2. Útočník Róbert Pich rovnako odohral v tíme hostí celý zápas. Podľa klubového webu v 50. min práve Pich za stavu 0:2 nepremenil veľkú šancu, keď šiel sám na brankára súpera Ariela Harusha.