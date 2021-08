Slovenské hádzanárky dostali do skupiny MS európske tímy, v Španielsku vyzvú aj Česko

Sklamanie z európskej skupiny

Špecifický náboj proti Česku



Žreb základných skupín na 25. majstrovstvách sveta v hádzanej žien v Španielsku (2. - 19. decembra 2021):

A-skupina: Francúzsko, Čierna Hora, Angola, Slovinsko

B-skupina: Rusko, Srbsko, Kamerun, Poľsko

C-skupina: Nórsko, Rumunsko, Ázia 3, Ázia 4

D-skupina: Holandsko, Švédsko, Severná Amerika a Karibik 1, Ázia 5

E-skupina: Nemecko, Maďarsko, Česko, Slovensko

F-skupina: Dánsko, Ázia 1, Tunisko, Kongo

G-skupina: Chorvátsko, Ázia 2, Južná a Stredná Amerika 1, Južná a Stredná Amerika 3

H-skupina: Španielsko, Rakúsko, Južná a Stredná Amerika 2, Ázia 6





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.8.2021 (Webnoviny.sk) - Hádzanárky Slovenska budú na 25. majstrovstvách sveta žien v Španielsku (2. - 19. decembra 2021) účinkovať v základnej E-skupine spolu s Nemkami, Maďarkami a Češkami. Rozhodol o tom štvrtkový neskorý večerný žreb v Castellóne de la Plana, jednom zo štyroch dejísk šampionátu.MS 2021 budú prvé na španielskom území a premiérové s 32 účastníkmi. Budú sa konať v štyroch mestách: Granollers, Torrevieja, Llíria a Castellón de la Plana. Finálový víkend bude hostiť Granollers. Slovenky sa predstavia v E-skupina v Llírii.Slovenky sa dostali na MS vďaka voľnej karte od Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF), keď predtým sa nekvalifikovali z II. fázy (play-off), v ktorej neuspeli v dvojzápase so Srbkami. "Som sklamaný, že sa v našej skupine zišli štyri európske tímy. Želali sme si stretnúť sa aj s krajinami s inou hádzanárskou filozofiou. Musíme to však brať tak, ako to je. V každom prípade je to silná skupina. Najvyššie radím z kvalitatívneho hľadiska Maďarsko, ktoré to potvrdilo štvrťfinálovou účasťou aj nedávno na olympijských hrách v Tokiu, kam sa Nemecko nekvalifikovalo. Je úsmevné, že na slovensko-český súboj pocestujeme do Španielska,“ uviedol v prvej reakcii na žreb tréner slovenských hádzanárok Pavol Streicher pre slovakhandball.sk Reprezentantky SR, pre ktoré to po roku 1995 (12. miesto) bude len druhý štart na MS v ére samostatnosti, figurovali pred žrebom medzi osmičkou v najslabšom IV. výkonnostnom koši. Kým z prvého koša sa vyhli napríklad čerstvým olympijským víťazkám z Francúzska, holandským úradujúcim majsterkám sveta či nórskym majsterkám Európy alebo aj výberu Ruskej hádzanárskej federácie so slovenským asistentom Tomášom Hlavatým, z druhého koša dostali maďarské hádzanárky. Tie síce na ME 2020 skončili desiate, ale na OH potrápili v boji o semifinále Nórky. "Určite boli v druhom koši, z ktorého sa nám ušlo Maďarsko, aj iní súperi… S Maďarkami sa v ostatných rokoch pravidelne stretávame v kvalifikácii. Však už v októbri proti nim odohráme prvé domáce stretnutie v boji o ME 2022,“ poznamenal kormidelník SR.Vzájomné duely s Češkami zvyknú mať špecifický náboj, Slovenky sa s nimi často stretávajú "Nechcem to nejako zdôrazňovať, aby tento duel nevyvolával zbytočné vášne. Postupom rokov si už musíme zvykať, že sme dva samostatné štáty a je to pre nás zápas ako každý iný,“ s pokojom skonštatoval Streicher. Jeho zverenky by však podľa papierových predpokladov mali práve s českými hráčkami zviesť na palubovke rozhodujúcu bitku o postup.Z ôsmich základných skupín postupujú do hlavnej fázy prvé tri tímy, ktoré utvoria štyri šesťčlenné skupiny. O účasť medzi 24 najlepšími družstvami sa budú usilovať aj Slovenky. "Keď sme už na majstrovstvách sveta, chceme urobiť všetko pre to, aby sme sa medzi trojicu postupujúcich z našej skupiny dostali a zahrali si aj v hlavnej fáze šampionátu,“ dodal na záver Pavol Streicher v tlačovej správe Slovenského zväzu hádzanej.