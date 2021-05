Hamšík sa vo Švédsku dočkal premiérového gólu, považuje ho za jeden z najkrajších vo svojej kariére (video)

Najlepší hráč domáceho tímu

Stále čakajú na víťazstvo

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - V šiestom súťažnom zápase vo švédskom tíme IFK Göteborg sa Marek Hamšík dočkal prvého gólu. V súboji 7. kola Allsvenskan IFK Göteborg - IK Sirius (2:2) sa slovenský stredopoliar v 52. min prezentoval peknou strelou ľavou nohou z 18 m do pravého horného roku bránky. V tej chvíli jeho tím viedol 2:1, ale hostia o 13 minút neskôr vyrovnali na konečných 2:2."Ten gól bol výstavný, neskutočný. Jeden z najkrajších, ktorý som dal vo svojej kariére,“ cituje 33-ročného špílmachra slovenskej reprezentácie jeho oficiálny web marek-hamsik.sk. "Na tréningoch sa mi podarilo trafiť pravačkou. Dnes to vyšlo ľavačkou,“ dodal Hamšík.Skúsený futbalista nastúpil po zranení na novom pôsobisku už v šiestom zápase, z toho v treťom za sebou absolvoval celých 90 minút. Jeho tímu patrí v tabuľke švédskej najvyššej súťaže až 10. priečka, keďže zo siedmich zápasov vyhrali "Blaavitt" iba jeden a až päťkrát remizovali.V zápase proti IK Sirius bol Hamšík podľa SofaScore.com najlepší hráč domáceho tímu. Okrem streleného gólu ešte dvakrát nebezpečne vypálil na gólmana hostí, no ten loptu vyrazil."Ukázali sme solídny výkon. Veľká škoda, že sme dvakrát neudržali vedenie. Hostia mali asi tri šance a dvakrát skórovali. Škoda. Stále čakáme na víťazstvo. Musíme zvýšiť koncentráciu. Snáď nabudúce už získame tri body,“ uviedol Hamšík.Najbližšiu nedeľu ešte Hamšík nastúpi proti lídrovi Allsvenskan Djurgaardenu a potom sa presunie na Slovensko, kde s reprezentáciou začne prípravu na majstrovstvá Európy . Jedným zo súperom Slovenska na ME 2021 bude aj Švédsko, ktoré napokon neposilní pre zranenie Zlatan Ibrahimovič. "Je mi to veľmi ľúto. Zlatan je veľká hviezda. Chýbať bude nielen Švédsku, ale aj celému šampionátu,“ dodal Hamšík na svojom webe.