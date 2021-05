Karolína Schmiedlová ako kvalifikantka vyradila Venus Williamsovú, v Parme si zahrá druhé kolo

Proti Venus má pozitívnu bilanciu

Premenila tretí mečbal

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová na turnaji WTA v talianskej Parme postúpila do 2. kola dvojhry žien cez niekdajšiu šesťnásobnú grandslamovú šampiónku Američanku Venus Williamsovú Úspešná kvalifikantka za 161 minút zdolala držiteľku voľnej karty 5:7, 6:2, 6:2. Zaujímavosťou je, že s Venus Williamsovou má Schmiedlová pozitívnu bilanciu, vrátane pondelka z piatich vzájomných súbojov vyhrala až štyri.Schmiedlová je od pondelka staronovou slovenskou ženskou jednotkou, na čele vystriedala Viktóriu Kužmovú. V Parme ju v druhom kole čaká duel proti piatej nasadenej Američanke Amande Anisimovovej.Schmiedlová síce v prvom sete dvakrát brejkla 40-ročnú súperku, no o vlastný servis prišla až trikrát a prehrala ho 5:7. V druhom sa situácia čiastočnej opakovala, keď Slovenka dvakrát prelomila servis súperky, no sama si vlastné podanie udržala a triumfovala 6:2.V treťom sete Schmiedlová prišla o vlastné podanie dvakrát, no V. Wiliamsová až štyrikrát a Slovenka na postup premenila tretí mečbal.