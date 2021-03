Hamšík údajne mieri na sever Európy, má byť ústne dohodnutý s IFK Göteborg

Svitla mu nová šanca

Potrebujú ho pri kvalifikácii na MS

5.3.2021 (Webnoviny.sk) - Dlhodobo najlepší slovenský futbalista Marek Hamšík by mohol vo svojej kariére pokračovať vo Švédsku. Podľa tamojšieho denníka Expressen sa kapitán slovenskej reprezentácie ústne dohodol na angažmáne v jednom z najväčších švédskych klubov IFK Göteborg Na Slovensku na to upozornil športový portál Spornet. "Bomba: Hamšík na ceste do IFK Göteborg," znie titulok Expressenu. "Nebudem to komentovať," reagoval športový riaditeľ spomenutého klubu Pontus Farnerud.Nedávno sa objavili informácie, že 33-ročný Hamšík sa už nevráti do Číny, kde si v minulej sezóne obliekal dres klubu Ta-lien I-fang. Zároveň sa mal dohodnúť na trojmesačnej zmluve so Slovanom Bratislava . Vedenie slovenského majstra túto informáciu poprelo. Vzhľadom na koniec prestupového termínu na Slovensku by totiž legenda SSC Neapol musela mať štatút amatéra.Keďže vo Švédsku sa môže prestupovať do konca marca, Hamšíkovi svitla nová šanca. V najbližších dňoch by sa mal presunúť na sever Európy, aby formálne podpísal zmluvu s Blaavitt, teda modro-bielymi. "Rokovania sa začali začiatkom tohto týždňa a hoci došlo k ústnej dohode, zmluva ešte nie je oficiálne podpísaná," konštatujú Švédi.Dlhoročný špílmacher slovenskej reprezentácie si nemôže dovoliť v jarnej časti sezóny 2020/2021 zostať bez klubového angažmánu. Slovenská reprezentácia ho potrebuje v rozbiehajúcej sa kvalifikácii MS 2022, ale najmä na letnom záverečnom turnaji majstrovstiev Európy Tam si Slováci postupne zmerajú sily 14. júna s Poliakmi, o štyri dni neskôr nastúpia proti Švédom a ďalších päť dní proti Španielom. Prvé dva súboje odohrajú v írskom Dubline, tretí príde na rad 23. júna v Bilbau, čiže Španieli budú mať výhodu domáceho prostredia.