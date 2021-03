Petra Vlhová sa na trať v Jasnej vydá s číslom jeden. Už nemá čo stratiť a bude riskovať

V hre je veľa

Stráca 187 bodov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.3.2021 - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová odštartuje celý súťažný víkend Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien v Jasnej, keďže piatkový podvečerný žreb jej prisúdil číslo jeden.Dvadsaťpäťročná Liptáčka sa na trať vydá o 9.30 h, po nej príde na rad s dvojkou Švajčiarka Wendy Holdenerová, trojku bude mať Rakúšanka Chiara Mairová.Žrebovanie prebehlo na stretnutí zástupcov tímov s organizátormi a predstaviteľmi Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS)."Chcem predviesť výkon, na aký mám. Pôjdem do toho naplno, už nemám čo stratiť. V hre je veľa, ale bez toho, aby som riskovala, veľký glóbus možno nezískam. Budem riskovať a uvidíme, ako to dopadne," prezradila pred sobotňajším slalom Petra Vlhová, ktorá sa predstaví na svojom domácom kopci.Petra Vlhová je líderkou hodnotenia slalomu SP s náskokom 40 bodov pred Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou, ktorej žreb prisúdil štartové číslo päť. Ešte pred ňou pôjde so štvorkou jej krajanka Katharina Truppeová.Až so šestkou sa na trať vydá Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá je v poradí disciplíny tretia so stratou 65 bodov na Vlhovú. Elitnú sedmičku uzavrie Švajčiarka Michelle Gisinová.Druhé kolo sobotňajšieho slalomu v Jasnej príde na rad od 12.30 h. V nedeľu sa pod Chopkom uskutočnia preteky v obrovskom slalome.Petra Vlhová je v celkovom hodnotení Svetového pohára v boji o veľký krištáľový glóbus druhá, keď doteraz nazbierala 1040 bodov, o 187 bodov menej ako priebežné líder Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska.