Hamšík v úvode ligy za Trabzonspor strelil gól i asistoval, teší sa na atraktívny duel proti AS Rím

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík si hneď v úvodnom ligovom súboji vo farbách tureckého Trabzonsporu otvoril strelecký účet.V pondelkovom súboji Süper Lig na pôde Malatyasporu jeho tím triumfoval hladko 5:1 a skúsený stredopoliar v závere prvého polčas zvyšoval na priebežných 4:1 z pohľadu hostí. Na hracej ploche strávil Hamšík 83 minút."Mali sme skvelý vstup do zápasu, po desiatich minútach sme viedli dvojgólovým rozdielom. Domáci znížili, no na prestávku sme išli trojgólovým náskokom. Aj po zmene strán sme pokračovali v dobrom výkone a pridali sme aj piaty gól. Máme za sebou skvelý vstup do tureckej ligy," zhodnotil Marek Hamšík pondelkový triumf svojho mužstva, do ktorého prestúpil pred touto sezónou zo švédskeho Göteborgu.Okrem jedného presného zásahu sa slovenský futbalista prezentoval aj gólovou prihrávkou pri prvom zásahu hostí, keď v 3. minúte necentroval loptu na hlavu gréckeho záložníka Anastasiosa Bakasetasa."Teší ma táto prihrávka, ako aj prvý gól v drese Trabzonu. Mám z neho veľkú radosť, podarilo sa mi skórovať v ďalšej kvalitnej lige. Najdôležitejšie je však to, že sme vynikajúco zvládli vstup do ligy a výborne sme sa naladili na štvrtkový duel Konferenčnej ligy. Teraz sa potrebujeme rýchlo zregenerovať, veď proti AS Rím nastúpime už vo štvrtok. Tešíme sa na atraktívny duel,“ doplnil 34-ročný banskobystrický rodák.