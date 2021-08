Na košickom turnaji Eastern Cup budú vítaní iba zaočkovaní fanúšikovia, testovaní majú vstup zakázaný

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Na košické stretnutia hokejového turnaja Eastern Cup (19. - 22. augusta) sa dostanú iba zaočkovaní fanúšikovia. Ako informuje vedenie HC Košice , takéto rozhodnutie organizátorom umožní využiť celú kapacitu Crow Arény, v ktorej "oceliari" nastúpia postupne proti slovinskej Ľubľane, maďarskému Miškovcu a Slovanu Bratislava. V rovnakom dejisku sa uskutoční súboj maďarského a slovinského účastníka podujatia."V prípade alternatívy s vpúštaním fanúšikov aj s testami by to bolo len 200 divákov," informovali Košičania. Mesto Košice sa v súvislosti pandémiou koronavírusu aktuálne nachádza oranžovej zóne."V prípade nepreukázania sa požadovaným potvrdením majiteľ vstupenky nebude mať umožnený vstup na podujatie a nemá nárok na vrátenie ceny za vstupenku," uvádza sa na webe HC Košice.Druhým dejiskom podujatia sú Michalovce, kde miestny extraligista nastúpi proti Slovanu Bratislava, rakúskemu Klagenfurtu a Miškovcu. Na Zemplíne sa uskutoční aj zápas medzi Slovanom a Klagenfurtom a duel Ľubľany s Klagenfurtom. Michalovčania ešte nezverejnili, akú formu organizácie súbojov si zvolili na základe zaradenia do zelenej zóny COVID automatu.