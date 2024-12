Slovenský futbalista Dávid Hancko je údajne blízko prestupu do Juventusu Turín. Podľa informácií talianskeho novinára Nicola Schiru dostal povolenie opustiť svoj súčasný klub Feyenoord Rotterdam a jeho agent sa v Turíne stretol s predstaviteľmi "starej dámy".





Rekordný taliansky majster má údajne pre Hancka nachystanú zmluvu do roku 2029 a rád by ho získal na polročné hosťovanie s opciou. Feyenoord zaňho pýta 35 až 40 miliónov eur. Podľa portálu infotbal.cz prejavil záujem prestúpiť do Serie A aj samotný hráč. V lete sa o slovenského reprezentanta zaujímali i Manchester United či Atletico Madrid.Dvadsaťsedemročný Hancko pôsobí v Rotterdame od augusta 2022 a je pravidelnou súčasťou základnej zostavy. Predtým obliekal dres Sparty Praha, ktorá by mohla z jeho predaja do Juventusu vyťažiť 10 až 15 percent.