Slovenskí florbalisti zdolali Nemecko, dosiahli historický úspech

Slovenskí florbalisti zvíťazili v sobotnom zápase o 5.-8. miesto na MS v Malmö nad Nemeckom 4:1. Dva góly SR strelil Michal Dudovič. Slováci tak dosiahnu svoje historicky najlepšie umiestnenie na MS, v nedeľu o 12.30 h budú bojovať o konečné 5. miesto proti favorizovanému Švajčiarsku. Doteraz bola ich maximom siedma priečka z predchádzajúcich dvoch šampionátov.



Zverenci trénera Radomíra Mrázka sa ujali vedenia v 16. minúte, keď Matúš Gajdoš premenil trestné strieľanie. Na konci druhej tretiny pri vylúčení Ladislava Mirta unikol v oslabení Dudovič a zvýšil náskok, Nemci však vzápätí využili presilovku zásluhou Janosa Brokera. Tretia časť sa niesla v taktickom duchu, ani jeden z tímov nechcel urobiť chybu. Upokojenie do slovenských radov priniesol až gól Michala Šifru v 55. minúte, triumf spečatil v závere do prázdnej bránky Dudovič.



Slováci si na šampionáte pripísali druhé víťazstvo. V základnej B-skupine prehrali so Švédmi (4:12) a Fínmi (1:7) a remizovali s Lotyšskom (4:4). V play off zdolali Estónsko 9:5 a vo štvrťfinále podľahli Česku 1:9.



MS v Malmö - o 5.-8. miesto:

SLOVENSKO - Nemecko 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 16. Gajdoš (tr. strieľanie), 39. Dudovič, 55. Šifra (Kozák), 59. Dudovič (Kohút) - 40. Broker (von Pritzbuer). Rozhodcovia: Fässler, Schläpfer (obaja Švaj.), vylúčení: 1:1, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 244 divákov.



Zostava SR: Kohút - Pažák, Miške, Mirt, Virga, Jakubec, Bačinský, Chochol, Košarišťan - Čonka-Skyba, Gašparík, Dudovič - Kvasnica, Gajdoš, Batkovič - Nehila, Hatala, Kozák - Šifra

hlasy po zápase /zdroj: SZFB/:



Adam Kohút, brankár SR: "Bolo to úžasné. Myslím si, že prvýkrát na turnaji sme zahrali srdcom a úplne do defenzívy. Dokázali sme Nemcov týmto spôsobom vynulovať a vyhrať zápas, aj vďaka tomu, že sme potrestali ich chyby. Je to historický moment, to najlepšie, čo sme zatiaľ na MS dosiahli a tak by sa to malo aj brať."



Michal Dudovič, autor dvoch gólov SR: "Odohral som jeden z najťažších zápasov v mojej kariére. Bolo to hlavne emočne vypäté. Myslím si, že to bol psychicky ťažký zápas, keďže úspech bol na dosah a hrali sme proti tímu, ktorý sme už viackrát zdolali. Mali sme to vo vlastných rukách, bolo to len na nás. Zvládli sme to úplne na výbornú. Hrať v oslabení ma baví, rád čítam tú hru v štyroch a rád sa dostávam do takýchto útokov. Prečítal som súperovu prihrávku, mal som otvorený priestor a iba som to poslal na bránku s tým, že by to mohlo spadnúť. Som rád, že to vyšlo, bol to veľmi dôležitý gól. Proti Švajčiarom to bude zaujímavý zápas, mám tam spoluhráčov, s ktorými som vyrastal, takže to budú zmiešané pocity. Teším sa na to. Ak odohráme dobrý zápas s pevnou obranou, tak je možné všetko."



Radomír Mrázek, tréner SR: "Z čisto herného hľadiska to bol extrémne ťažký zápas, nesmierne vyrovnaný. Nemci urobili za uplynulé dva roky od minulého šampionátu obrovský progres - v silovej výbave, organizácii hry i disciplíne. Ukázali to už v piatok proti Švédom, keď boli schopní držať perfektne v obrane. Dnes rozhodli špeciálne situácie. Musím chalanov pochváliť, bol to ten zápas, v ktorom potrebujete, aby si všetko sadlo. Hrali sme proti ešte motivovanejšiemu súperovi a vtedy musí brankár svoj tím podržať v niektorých situáciách. Takisto musíte urobiť minimum chýb, dnes sme ich spravili len tri či štyri, čo je na náš tím parádny výkon. Podarilo sa nám streliť pár gólov, ´Dudo´ potvrdil povesť strelca, jednu gólovú situáciu premenil aj Šifra, ktorý nahradil Čonku-Skybu. Bol to pre nás akoby finálový zápas a pocity sú po ňom super. Necháme to hráčov si užiť. Vnímam, že chalani ešte nikdy nehrali zápas o 5. miesto, aký nás čaká v nedeľu. Bude to pre nás ďalší sviatok. Chceme to zvládnuť a pobiť sa so Švajčiarmi o dobrý výsledok."