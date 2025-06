Hancko opäť témou v súvislosti s prestupom: Chcem sa posunúť ďalej

Slovenský futbalista Dávid Hancko je počas júnového asociačného termínu opäť spájaný s odchodom z Feyenoordu Rotterdam. S národným tímom, kde patrí rovnako ako v klube k oporám, ho čaká v sobotu prípravný zápas v Grécku a v utorok sa reprezentácia stretne na neutrálnej pôde v Debrecíne s Izraelom. Tentokrát je 27-ročný stopér spájaný so saudskoarabským Al-Nassrom, kde by mohol pôsobiť ako spoluhráč hviezdneho Cristiana Ronalda.





Hancko bol v minulosti spájaný s Atleticom Madrid, Juventusom Turín i Liverpoolom, kam odišiel z Feyenoordu pred rokom tréner Arne Slot. „Počas posledných troch prestupových období bolo niečo pravdy na všetkých špekuláciách. Nikdy som sa netajil tým, že mi je vo Feyenoorde fantasticky, ale zároveň by som sa chcel posunúť ďalej. Keď sa však tie kluby nedohodnú s mojim alebo si vyberú iných hráčov, s tým už ja nič neurobím. Uvidíme, ako to dopadne teraz,“ zhodnotil obranca, ktorý zakončil minulý ročník so Slovenskom na kontinentálnom šampionáte. Vtedy ho nevydarený prestup sklamal. „Minulú sezónu sme zakončili na ME a bolo to sklamanie, pretože si myslím, že sme všetci pracovali celé leto a až týždeň pred koncom prestupového obdobia sa ukázalo, že to neprejde a Atletico nebolo ochotné zaplatiť to, čo žiadal Feyenoord Rotterdam,“ priblížil Hancko, ktorého trhová hodnota dosahovala v tom čase podľa portálu transfermarkt kariérne maximum 35 miliónov eur.Stopér, ktorý hráva v národnom tíme na pozícii ľavého obrancu, absolvoval v uplynulej sezóne aj debut v Lige majstrov. Jeho tím postúpil v tejto súťaži prvý raz do vyraďovacej časti, v ktorej dostal Hancko od trénera Robina van Persieho dôveru v podobe kapitánskej pásky v osemfinálovom stretnutí na pôde Interu Miláno. „Osobne ma to veľmi teší, bola to pre mňa nová situácia. Vždy som hral so staršími a kapitán som nebol ani u nás na dedine. No a teraz som bol kapitán proti Bayernu a na San Sire proti Interu aj AC. Stále sa snažím pomôcť tímu najmä na ihrisku, no začínam sa so spoluhráčmi aj viac rozprávať, pretože mi tréneri prízvukujú, že si to odo mňa tí chalani berú,“ zhodnotil spätne Hancko.Národný tím absolvuje medzištátne zápasy po roku a bude sa pripravovať na jesennú kvalifikáciu na MS 2026. Čakajú ho dvojzápasy proti Nemecku, Severnému Írsku a Luxembursku, pričom z A-skupiny postúpi priamo na šampionát jeden tím a krajina na druhom mieste bude hrať play off.